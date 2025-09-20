Inmigración / Belman Artworks

-O migración. O Emigración. O como quiera que le llamen ahora los humanos.

De lo que se trata es de personas que huyen de la miseria, del hambre o de la persecución, buscando un lugar mejor donde vivir y un futuro para ellos y sus hijos. ¿Se le puede reprochar eso a alguien? ¿Es que acaso no llevan los humanos en sus genes la capacidad de lucha, el ansia por mejorar, el anhelo de ser felices?

-Todo eso es muy cierto JC.

-Lo que sucede es que durante milenios ha sido imposible la movilidad. Nadie podía salir del territorio donde había nacido. Y, además, nadie conocía lo que había unos kilómetros más allá de su aldea. Pero ahora, con los medios de locomoción y, sobre todo, con los de información, las cosas han cambiado.

-Quieres decir, imagino, que el que haya programas en televisión que muestren el modo de vida occidental, la opulencia de sus ciudades y el consumo de sus ciudadanos, produce una especie de efecto llamada, algo así como: “Venid aquí, que ya veis cómo se vive”.

-Así es. De hecho, muchos opinan que en la caída del Telón de Acero y el sistema comunista en el este de Europa tuvo mucho que ver las series de televisión que veían soto voce los ciudadanos soviéticos, donde se mostraba la opulencia que ellos añoraban y de la que carecían.

-Ya, pero volviendo a la emigración…

-Información, anhelo de felicidad, miseria, falta de oportunidades, firme creencia de que unos kilómetros al norte las cosas serán diferentes, opresión, rebeldía y espabilados que les procuran los medios de huida.

-Más que espabilados, delincuentes, desde luego.

-Sí. Como en toda actividad humana, en torno a ella surgen sujetos de pocos escrúpulos dispuestos a lucrarse con las desgracias.

-¿Y cómo afrontar el problema?

-Este asunto no tiene solución.

-¿Per…dón?

-No se puede impedir que los humanos emigren buscando mejorar. No se puede hundir los botes que los transportan. No se les puede devolver porque no se sabe de dónde proceden y nadie hay dispuesto a acogerlos. Y emigran a países que tienen unas garantías legales y un respeto a los derechos humanos que impiden atrocidades como a algún iluminado se le ha ocurrido…

-Sí. He escuchado cada cosa… Pero, ¿entonces?

-No hay más que una opción. Aceptar el fenómeno como parte de la sociedad del siglo XXI y reaccionar, enfrentarlo. Los países europeos son muy de hacer el avestruz y dejar que las cosas se cronifiquen, para luego llevarse las manos a la cabeza cuando ya no tienen solución.

-Pero sospecho que tú tienes alguna idea…

-Verás, Pa. El ejemplo francés es seguramente lo que no hay que hacer. Los emigrantes africanos han creado guetos impenetrables y se han aislado. Los franceses les otorgan derechos sociales que les cuestan muchísimo dinero y que no está claro que les sean útiles.

-¿Entonces?

-Veamos la situación en España. Entran miles de personas cada mes por sus ciudades africanas y en pateras, muchas de ellas jóvenes. Están allí y no se les puede devolver. Pero sí integrar socialmente. Para ello habría que cambiar las leyes y yo propondría:

1. En España existen unas leyes y unas costumbres que todo aquel que llegue ha de respetar. El sistema de Derechos Humanos es incompatible con el Islam, por tanto éste no se puede ejercer en España.

2. Todo inmigrante ha de conocer las leyes y costumbres españolas. Para ello se establecerá un servicio social que implicará su estudio, formación mínima para estas personas, aprendizaje de un oficio e interiorización de la autoridad y la ley. Una especie de “mili” obligatoria.

3. Todo habitante del territorio español tendrá unos derechos, pero también unas obligaciones. El Estado le concederá ciudadanía, derechos de asistencia sanitaria y educación, pero éste decidirá también donde hace falta la mano de obra y en qué actividades. En otras palabras: si estas personas son útiles en la España vaciada, haciendo tareas agrícolas, ganaderas o forestales (estamos hablando de tareas dignas y adecuadamente remuneradas) no se les dará su cobertura de derechos si deciden quedarse en los suburbios de las ciudades traficando con falsificaciones o desarrollando actividades ilegales, cosa que se perseguirá estrictamente.

-Es decir, JC: emigración, sí, pero ordenada por el país receptor.

-E integrada. Y remunerada adecuadamente. Pero ellos han de poner de su parte, naturalmente.

-¡Naturalmente!