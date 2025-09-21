Un cómputo extraño

Ahora que el verano toca retirada, permítaseme un poco de ironía a la hora de recordar cómo se viene tratando la cuestión de las víctimas de las olas de calor en nuestro país.

De repente estás viendo un Telediario y te informan que en Jaén ha habido una víctima relacionada con un golpe de calor; y todavía más, te recuerdan que en Andalucía hubo una segunda, y en un pueblo castellano-manchego una tercera. Te informan de la edad de los afectados y en qué situación se produjo el luctuoso suceso.

Al día siguiente, en medio del bloque de Sociedad, y hablando de la ola de calor, te cuentan que las organizaciones encargadas de velar por la salud calculan que en lo que va de verano se han producido alrededor de trescientas muertes relacionadas con el calor, o cuatrocientas, o quinientas. Incluso en las televisiones de proximidad se atreven a dar cifras muy abultadas a propósito de las víctimas que han acarreado las temperaturas extremas.

Es entonces cuando te preguntas si hay fallecidos de primera y de segunda. Si por un lado están las víctimas oficiales, que son los seis, ocho o diez cuya muerte ocupa un titular destacado en los informativos, y por otro lado está la pedrea, que agrupa a esos varios centenares de fallecidos anónimos, que aseguran han perecido como consecuencia de las distintas olas de calor, pero de los que se omite cualquier tipo de datos. Cuando se alude a nivel continental ocurre otro tanto. Se habla de miles de víctimas, pero en el relato informativo de cada día se comentan a cuentagotas. Es un contrasentido que nunca he entendido bien. En el caso de las víctimas por accidentes de tráfico todas se tratan por igual. En las del calor, no.