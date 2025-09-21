Fenomenología aplicada

«Quien todo lo ve, todo lo abrevia».

Montesquieu (1689-1755), filósofo, político y escritor francés.

Una semana rara-rara la que ha vivido el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, en la que el regidor probablemente habrá tenido la sensación encontrarse subido al Dragon Khan, por la mezcla de emociones y estados de ánimo, de euforia y desazón, de momentos gozosos con otros aciagos, de estar arriba y abajo. Porque si empezar la semana agasajando a la reina emérita y terminarla enfrascado en una polémica sobre si ha habido trato de favor al tramitarse la licencia de obras de tu casa rural y delito de revelación de datos, pasando por que te apuñale por la espalda un socio de gobierno y que un ministro rechace otra carta tuya en tu cara, y encima sin el consuelo de una visita del president Carlos Mazón prometiendo algo, ya me dirán si no es para que le afecte a uno internamente, por muy fuerte de espíritu que sea.

El alcalde vivió pletórico, exultante, alborozado y (cómo no) jubiloso la efeméride de la quinta visita a Elche de doña Sofía, para asistir a un congreso internacional sobre enfermedades neurodegenerativas y asistir a un breve concierto del Misteri. Acompañó con la sonrisa de oreja a oreja a la monarca emérita en su contacto directo con los ilicitanos que la saludaron (menos de lo esperado por las medidas de seguridad). «Elche, yo y la Mare de Déu somos así, señora», le vino a decir, entre los aplausos y vítores.

Sin embargo, esa misma jornada ya se intuía que no todo iban a ser reverencias y besamanos, y cantos de feliz en tu día (por el 42º cumpleaños del alcalde). Porque Ruz tuvo la ocurrencia de poner el pleno extraordinario solicitado por el PSOE sobre el TRAM el mismo día de la visita real. No es que la votación le saliera mal (PP y Vox tumbaron la propuesta apoyada por socialistas y Compromís de exigirle a Mazón los 195 millones que prometió para esta quimérica infraestructura), sino por el fuego amigo que le dejó tocado y descolocado, y quizás mal cuerpo para recibir a doña Sofía.

Una andanada que le llegó por la espalda (literalmente) perpetrada por su asociado Samuel Ruiz, quien parece haber asumido ya los galones virtuales de comandante en jefe de Vox en la plaza, en detrimento de la portavoz oficial, Aurora Rodil, relegada a un papel institucional de acompañamiento al alcalde. Un giro de estrategia política en la formación derechista que se intuía desde antes de la dimisión del edil Raúl Sempere y del que Ruz ya debería de haber estado advertido.

Atónito, el alcalde giraba la cabeza una y otra vez hacia su flanco superior derecho para comprobar si realmente era su compañero de gobierno quien le lanzaba las duras reprimendas, o se trataba de algún socialista que había okupado el escaño de Ruiz. O peor, un eme-e-ene-a crecidito y con barba suplantando al edil tras encerrarlo en el baño.

Pero no, era el concejal de Vox enumerando, uno tras otro, los incumplimientos, engaños y mentiras (sic) del president Mazón hacia Elche y, por extensión, del propio alcalde, desnudando con datos de otros municipios los falsos argumentos de que no se invertía aquí por la reconstrucción tras la dana. Y de paso, poniendo en evidencia la pasividad de Ruz y su grupo para no molestar a su jefe. Porque, apostilló, hemos pasado de los ximoanuncios a los mazonazos y todo sigue igual (o peor).

El alcalde, sintiendo el sudor frío deslizándose por su espalda, miraba a Rodil como implorándole: «Aurora, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué me has abandonado?». «A mí no me mires, que Héctor Díez dice que quieres llevarme al sofá, como a una doña Inés coaligada cualquiera», respondióle con la mirada la interpelada. «Es el sofá de la Alcaldía, donde me siento yo también», puntualizó al portavoz socialista para aclarar el concepto y la circunstancia, ante el calificativo de machista murmurado por la edil.

Para rematar su intervención, Ruiz advirtió que no se van a conformar con la restauración del manto de la Mare de Déu ni con las migajas de otros. Y la estocada (ya es sabido que en el partido de Abascal son muy taurinos): usted quería ser el alcalde de todos y podría acabar siendo solo el de unos pocos iliciteños (los ediles de Vox no asistieron al pregón de Mario Vaquerizo pero lo vieron por televisión).

Los ediles de la oposición no salían de su asombro y júbilo contenido, al ver cómo Ruiz se había transformado en el inesperado ariete contra su propio gobierno. El alcalde reconvino amablemente a su coaligado que no era para ponerse así, que se ajuntan mucho y tal. No sé si caló el mensaje pero visto lo observado y oído lo escuchado sin duda vienen curvas peligrosas para Ruz y su bipartito en los dos años que le quedan de mandato.

Superado el soponcio del pleno, el alcalde volvió a sentir la adrenalina recorriendo su organismo cuando le llegó la invitación (con cierta premura, eso sí) para asistir en el aeropuerto a la presentación del plan de inversiones del Gobierno para los aeródromos españoles. A cargo nada menos que del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del huidizo responsable de Transportes, Óscar Puente. El regidor lleva desde que accedió a la Alcaldía enviándole cartas, misivas, epístolas, escritos y requerimientos a Puente para que lo reciba en Madrid con el fin de hablarle de la lista de asuntos pendientes en el municipio: conexiones y mejoras ferroviarias, expropiaciones de la segunda fase de la Ronda Sur, restauración de Santa María con el 2% cultural del ministerio... Pero nada, ni un mísero acuse de recibo.

Así que Ruz aprovechó la invitación para tratar de darle otra misiva, esta vez personalmente. «Ministro, te traigo en mano otra carta de esta no correspondida relación epistolar, a ver si de una vez me recibes y te cuento lo mío». «Alcalde, veo que la carta no tiene sello ni matasellos, y como ministro responsable de los servicios postales españoles, no lo puedo aceptar de ninguna manera». Con lo que al regidor no le quedó otra que darle la misiva a una subalterna del ministro. «La estudiaremos con el mismo cariño que las anteriores», vino a decirle.

Pero Ruz no se dio por vencido, y más siendo la única autoridad del PP presente en el acto, puesto que no se invitó ni a Mazón ni a Toni Pérez, presidente de la Diputación y a la sazón alcalde de Benidorm, la ciudad que más pasajeros atrae al aeropuerto. Tras el acto propagandístico oficial, volvió a abordar al ministro. «Bueno, entonces ¿me vas a recibir?», inquirió el alcalde con la bizarría que le caracteriza. «Pues voy a ver si entre tantas averías de locomotoras, roturas de catenarias, robos de cables, trenes que se paran en las vías y pifias informáticas en los nuevos convoyes tengo un momento y lo voy viendo por si fuera o fuese viable que cupiese la posibilidad de que no obstante lo cual y sin embargo supuestamente estamos trabajando en ello y... me voy que me llama el presidente».

Mientras todo esto pasaba, los socialistas municipales, por medio de la edil Patricia Maciá, han seguido hurgando en el supuesto favoritismo administrativo hacia el alcalde, al concederle la licencia de obras para su nueva casa en el Camp d’Elx en poco más de dos meses, mientras que, según sus averiguaciones, esta gestión suele tardar en algunos casos hasta ocho meses. Sin embargo, Maciá cometió el desliz (o supuesto delito, según aseguró el director adjunto del gabinete del alcalde, Antonio-Luis Martínez-Pujalte, en una insólita rueda de prensa, en la que llegó a pedir a título particular la dimisión de la edil) de, a preguntas de un periodista, desvelar la dirección de la finca tal como aparecía en el acta de la junta de gobierno.

Datos que no publicó ningún medio pero por arte de birlibirloque, o quizás a causa del efecto Doppler, el audio de la intervención de la edil llegó a la Alcaldía. Inmediatamente, además de negar la mayor (la licencia exprés), Ruz pasó al ataque (que ya se sabe que es la mejor defensa) y anunció una denuncia contra la concejal socialista ante la Agencia Española de Protección de Datos. E incluso acciones judiciales por un delito penal. El PSOE contraataca y pedirá en el próximo pleno una comisión de investigación, a ver cómo se posiciona Vox. Por lo que pueda venir, ya están limpiando el antiguo calabozo de la torre de Calendura. Máxima tensión. n