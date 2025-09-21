Gaza: la deshumanización como categoría histórica y política

En la historia contemporánea, uno de los elementos más constantes cuando se producen episodios de violencia masiva es la deshumanización. Ningún genocidio ni limpieza étnica se ha llevado a cabo sin que, con anterioridad, las víctimas fueran despojadas de su condición humana. El profesor de Filosofía David Livingstone Smith, quizás el estudioso que más y mejor ha analizado este fenómeno, señaló hace años que la deshumanización funciona como un proceso psicológico y cultural que convierte a las personas “en menos que humanas”, habilitando de esta manera su sometimiento, su expulsión o su exterminio.

El siglo XX ofrece ejemplos en este sentido. En la Alemania nazi, los judíos fueron representados como piojos, ratas, cucarachas, zorros o buitres en la propaganda oficial y éste fue el camino preparatorio para la Shoa con un resultado de seis millones de asesinatos. Antes, en el Imperio Otomano y durante la Primera Guerra Mundial, los armenios fueron descritos como cáncer interno y como traidores, lo que facilitó la aceptación social del genocidio de 1915 por parte de los europeos de entonces, con el resultado de más de un millón de muertos en un episodio que todavía algunos niegan hoy. Más recientemente, en 1994, en Ruanda, los medios de comunicación hutus llamaban a los tutsis “inyenzi” (cucarachas), legitimando la matanza de un millón de muertos entre tribus vecinas. Casi al tiempo, en Bosnia, la propaganda serbia presentó a los bosnios como amenaza existencial, lo que favoreció la limpieza étnica que culminó en la masacre de Srebrenica en julio de 1995 con un saldo de 8.000 muertos. Ahí fuimos los europeos de ahora los que miramos hacia otro lado.

Debemos incluir en este listado el genocidio cometido en Guatemala contra la población maya entre 1981 y 1983. Allí, el Estado guatemalteco apoyado por los Estados Unidos emprendió una campaña sistemática contra la población indígena en el marco de la contrainsurgencia. Desde el Ejército se tildaba a las comunidades nativas como enemigos internos y animales, lo que provocó masacres, desplazamientos forzados y lo que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de la ONU reconoció como genocidio. Unas 200.000 personas perdieron entonces la dignidad y la vida.

Este marco histórico resulta imprescindible para analizar lo que está ocurriendo hoy en día en Gaza. En el caso del conflicto entre el Estado de Israel y el pueblo palestino se observa el mismo patrón. Hace algunas semanas, en este mismo lugar, ya mencioné las palabras que el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant pronunció sobre los palestinos de Gaza, a los que calificó de “animales humanos”, justo antes de intensificar los bombardeos sobre la Franja. Previamente, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, declaró que “el pueblo palestino era una invención”, un simple “reflejo negativo del sionismo”. Como ya señalé, estas manifestaciones no son simples excesos retóricos. A mi manera de ver, constituyen pieza esencial en ese mecanismo histórico descrito por David Livingstone.

Lo que resulta especialmente paradójico es que este drama se produzca en un Estado cuya propia memoria nacional está atravesada por la experiencia del Holocausto, sin duda la más radical deshumanización moderna. La historia nos viene a demostrar que el sufrimiento previo no inmuniza, más bien al contrario; podemos decir que se ha convertido en un mecanismo de justificación invertida.

La historia también nos muestra que la deshumanización es un mecanismo político y social que tiene consecuencias dramáticas. Una vez que el adversario es concebido como animal, su eliminación física deja de plantear dilemas éticos para el criminal. La tolerancia internacional (también hay toleradores nacionales) frente a este tipo de discursos constituye un factor de riesgo. Hemos visto como la inacción o el silencio desempeñaron un papel clave en la repetición de genocidios en el pasado reciente.

Así las cosas, la lección de la historia es clara: reconocer la humanidad del otro no es simplemente un gesto moral obvio, sino un requisito indispensable para evitar la catástrofe. Allí donde se ha consentido la deshumanización, lo que sigue nunca es la paz, sino una espiral de violencia ilimitada. En el siglo XX, el silencio y la indiferencia de la comunidad internacional permitieron varios genocidios. Por eso hoy, frente a la negación sistemática de la humanidad del pueblo palestino no cabe la neutralidad. Callar o no condenar es avalar. Repito, la historia nos advierte con crudeza que cuando un pueblo deja de ser visto como humano, el exterminio deja de ser una posibilidad y se convierte en una amenaza inmediata. Y esa amenaza, cuando se desencadena, no se puede detener.