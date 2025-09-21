La turbulencia que nos envuelve

Los que ya peinamos canas tenemos la impresión de que la vida pasa vertiginosa e inexorablemente demasiado deprisa. Quizá estemos equivocados, pero esa percepción sí la tenemos algunos.

Los hechos, importantes o no, van sucediéndose con gran rapidez. El tiempo parece que se nos escapa como el agua entre las manos.

En esta espiral que estamos inmersos, la gente tiene que correr mucho para conseguir su meta. Los partidos políticos se desgastan unos a otros en los Plenos del Congreso para coger posiciones en la próxima batalla electoral. Lejos de dar soluciones a los problemas del país se enzarzan en descalificaciones personales. Todo deprisa que se acaba el tiempo, podría pasar otra legislatura sin tocar poder y eso llevaría consigo un retraso en la lucha contra reloj y, por consiguiente, contra los propios intereses. Los que ya están instalados pelearán denodadamente para que nadie les arrebate el sillón, antes de eso deben dejar sus cosas bien atadas para su futuro.

Otro pequeño ejemplo de la rapidez en que nos movemos nos la dan las grandes superficies comerciales. El mismo día de Reyes retiran los murales y colocan en su lugar los que anuncian las rebajas. ¡Qué más da! Aunque todavía estemos en Navidad el sufrido consumidor ya ha realizado todos los gastos de esas fiestas. Ahora hay que darse prisa para que nadie se nos adelante en la carrera del consumismo disparatado.

El hombre, que se le ha quedado pequeña la Tierra, en su maratón, ha puesto el pie en la Luna, después vendrá Marte, Júpiter… Hay prisa por descubrir de cuánta piedra pómez podemos disponer en el futuro. O si podremos darnos un garbeo por el espacio sideral con escala y comida en alguno de esos hoteles que piensan poner en órbita. Si para ello hay que dilapidar miles de millones de dólares, no importa, lo que es verdaderamente urgente es llegar los primeros en esa carrera espacial. O si las cosas se ponen feas en nuestro planeta siempre habrá algún sitio donde ir. Al fin y al cabo en la Tierra no hay tantas necesidades, tan sólo unos muchos millones de seres humanos que mueren de hambre y de sed, pero eso ya lo remediarán las ong.

Paradójicamente, la sociedad nos demanda cada vez mayor dosis de paciencia, más tranquilidad y equilibrio a la hora de tomar decisiones. Somos muchos y necesitamos tiempo. Tiempo para conducir, para la consulta médica, para tomar el autobús, y hasta para que nos sirvan un simple café. Estamos tan absortos en nuestras pequeñas conquistas diarias que los árboles no nos dejan ver el bosque. Deberíamos parar mentalmente el mundo durante unos minutos y hacer una profunda reflexión para comenzar de nuevo con propósitos más racionales. De seguir así, la turbulencia que nos envuelve nos destruirá.