Ángel Urbina, un ilicitano de Miranda de Ebro

Sostiene el refranero popular español que los bilbaínos nacen donde quieren. Afirmación que data de mediados del siglo XX cuando abrió en Cruces (Barakaldo) el hospital de Cruces, lo que provocó que, desde entonces, miles de bilbaínos nacen en realidad en la vecina localidad del que fuera cinturón industrial de la margen izquierda de la ría, aunque, por supuesto, después quedan inscritos en el Registro de Bilbao. Pues bien, con algunos ilicitanos pasa casi exactamente lo mismo.

Me refiero a Ángel Urbina Olarte, que nació en la burgalesa Miranda de Ebro en 1947 –los ilicitanos también llegan al mundo donde les da la gana-, pero que desde 1969 se ha empeñado en hacer de Elche una ciudad mejor. Y no solo de Elche, sino de la provincia de Alicante en general, por su trabajo y una dedicación, casi obsesión, porque Alicante disponga de agua de calidad y a buen precio durante los 365 días del año.

Ángel Urbina junto a un embalse / INFORMACIÓN

Por eso la provincia, que es la suya desde 1969, y en la que formó una familia tras conocer a Amalia un verano en Santa Pola, le concede el próximo domingo 5 de octubre el título de “Alicantino de Adopción”, en un acto que se celebrará en el salón de Plenos de la Diputación. Merecido reconocimiento a una persona que destaca, fundamentalmente, por su bondad y espíritu de sacrificio para unir y no separar, algo tan de moda en los últimos tiempos.

Ángel es, de formación, ingeniero en Telecomunicaciones, tras estudiar en la Universidad Laboral de Tarragona y en la Autónoma de Madrid, donde coincidió con otro ilustre alicantino, el recordado José Ramón García Antón. Vive en Elche 1969, año en que jugó el Elche, otra de sus pasiones, la final de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao en Madrid. Ha alternado su actividad profesional como analista de circuitos industriales en empresas americanas y, en un 80%, en la empresa familiar del Grupo Elig, dedicada al acero.

Del acero pasó al agua a mediados de la década de los 80, cuando inició su andadura hídrica colaborando en el saneamiento Riegos del Levante, la comunidad de regantes más antigua y grande de Europa, de la que fue portavoz oficial durante 25 años y extraoficial de por vida.

Urbina ha sido clave en la industria del acero y, sobre todo, en la reivindicación por lograr agua de calidad y buen precio

También ha sido miembro de la Asamblea General de la Junta de Gobierno del Sindicato de Acueducto Tajo-Segura, formando parte de las negociaciones del Memorándum del Tajo-Segura; así como en la ejecución de las Reglas de Explotación del Acueducto Tajo-Segura en el año 2013. Esas reglas, aún en vigor, que van a cambiar para condenar a muerte la transferencia.

Hoy, a sus 78 años, preside la SAT 2281 San Enrique de Elche y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l´Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa actuando de portavoz desde su creación en el 2001. La entidad que pelea, muchas veces contra molinos de viento, porque la provincia reciba agua de calidad del Júcar a fin de acabar con la sobreexplotación de los acuíferos de la provincia, uno, si no el que más, problemas ambientales graves que sufre la provincia de Alicante. La Junta, por si alguien aún no lo tiene claro, integra 41 entidades de abastecimiento y 584 entidades de regadío (44 comunidades de regantes y comunidades generales) que abastecen hasta a 1.500.000 habitantes y unas 65,000 hectáreas de regadío.

Urbina en una manifestación en favor del trasvase / INFORMACIÓN

El 17 de octubre del 2023, 600 años después de que Elche solicitara por primera vez la llegada de aguas desde el río Júcar y 25 años después desde que las obras de la conducción general fueran declaradas de interés general del Estado, Urbina y su Junta firmaron un convenio con Acuamed, la sociedad estatal del Gobierno, para construir y explotar la obra. Tutelada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, responsable de la gestión de los recursos en toda la demarcación hidrográfica del Júcar, y los usuarios representados por la Junta Central, que va a permitir la transferencia de recursos desde el río Júcar hasta nuestro sistema, a un precio medio y estable durante 10 años, con unos recursos previstos mínimos para regar de hasta 35 hm3 año en 2026

El Ayuntamiento de Elche le ha otorgado 3 veces la Medalla de Plata del Bimilenario, máxima distinción que puede otorgarse. La primera como Presidente del S.A.T. San Enrique, la segunda como presidente de la Comunidad de Regantes Cuarto Canal de Levante y Séptima Elevación de la Peña y la tercera en el día la Constitución, en reconocimiento por la labor realizada en el fomento del desarrollo rural.

En 2017, Ángel Urbina recibió un premio conjunto de la Universidad Miguel Hernández de Elche y Onda Cero Elche, como Ilicitano de Honor como reconocimiento a su incansable dedicación y buen hacer, desde hace décadas, en su lucha por garantizar el futuro de la agricultura.

En 2024, la Asociación de Informadores de Elche le entregó el Dàtil d`OR, premio que se otorga a personas y entidades que destacan su contribución en el crecimiento y bienestar de la ciudad de Elche, en diferentes ámbitos como la cultura, el deporte, la ciencia, la solidaridad y el esfuerzo. Ha sido portaestandarte de Cofradías de Elche, y Caballero portaestandarte en las fiestas de la Venida de la Virgen en el año 2004.

Ingeniero de formación, Ángel Urbina ha sabido compaginar su tiempo para sus tres grandes pasiones: la familia, la agricultura y el Elche CF, aunque le siga tirando el Mirandés. Lo que se desconoce Ángel, sin embargo, es una vocación. Nada más y nada menos que el periodismo y prueba de ello pueden darla compañeros de Elche y Alicante, que siempre le encuentran tras el teléfono, en persona y gracias al whatsapp para hablar de agua, del Misteri, el Elche o lo que se tercie.

Ángel Urbina es un gran aficionado del Elche CF / INFORMACIÓN

El próximo 5 de octubre la Diputación que preside Toni Pérez y las Casas Regionales le tributarán un merecido homenaje como hijo adoptivo de la provincia de Alicante. Se unirá así a una lista en la que se encontrará con su “hermano” Francisco Santiago (Zamora), porque los de Benidorm también nacen donde quieren, y si no pueden revisar también la historia del hotelero José María Caballé (Girona), figuras clave en el progreso de la provincia de Alicante.