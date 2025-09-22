A las barricadas

No puede un gobierno, su presidente, ministros y diputados nacionales y europeos encabezar manifestaciones ilegales que desembocan en violencia, enfrentamientos con las fuerzas del orden y suspensión de un acontecimiento deportivo internacional. Todos tenemos derecho a protestar, de lo que nos parezca oportuno, pero por las vías legalmente establecidas y sin causar daños, cualquiera que sea su naturaleza. La ley obliga a todos y para todo. Sin excepciones, ni impunidades.

No hay en un Estado de derecho margen alguno para la violencia y violencia es impedir por la fuerza que la vida se desarrolle ordenadamente. Ninguna reivindicación justifica la vulneración de la ley y la coacción que desemboca en el caos. Las libertades de reunión y manifestación, que existen, abren los cauces para la protesta; infringir las leyes no puede ser tolerado en un sistema democrático. Esas leyes no pueden ser desconocidas sin consecuencias. No estamos en los tiempos en los que los derechos de reunión y manifestación estaban prohibidos. Hoy son lícitos y las leyes que los regulan deben ser acatadas.

Que el presidente de este país nuestro anime a la ilegalidad y la ensalce es una clara expresión del desvarío o la ausencia de convicciones democráticas de quien así actúa. No todo vale para satisfacer ni siquiera las opciones legítimas y mucho menos que esta conducta la encabece o promueva un partido de gobierno, que está en el Gobierno mejor dicho y que la sostenga el presidente de todos los españoles.

Es evidente, no nos engañemos, que la incidencia de este tipo de actos en conflictos internacionales es nula, que ni Israel, ni Irán, ni Hamás, ni EE. UU., ni Europa se van a movilizar o inquietar porque unos centenares de personas en España rompieran la Vuelta ciclista. Este hecho no va a tener repercusión alguna en una guerra cruel, ni en las soluciones que hayan de ofrecerse para salir de un conflicto que exige entrar en las causas y poner remedios cara al futuro. Una situación tan grave exige mucho más que manifestaciones y banderas. Limitar la oposición a una guerra bárbara a estos comportamientos y medidas con repercusión mediática en el interior lleva a pensar en otros fines menos ejemplares.

España, aunque no quieran valorarlo quienes deberían, sí puede verse perjudicada por esta alineación de su gobierno con las revueltas de apariencia ideológica, tantas como personas hay. Y digo apariencia porque estos mismos activistas guardan un silencio atroz en el asunto del Sahara o Venezuela entre otros, lo que siembra las dudas sobre sus convicciones selectivas. Solo cuando se mantiene una misma conducta se genera credibilidad. Lo contrario genera dudas. Muchos de los eventos internacionales previstos pueden irse al garete si sus organizadores sospechan de la posibilidad de que acaben igual que la Vuelta. ¿Podrá celebrarse en España el mundial de fútbol en 2030 o cualquier otra actividad deportiva o cultural de ámbito internacional? Dependerá de nuestra fiabilidad.

Protestar conforme a la ley es no sólo lícito, sino positivo por lo que significa de ejercicio de derechos fundamentales. Infringir la ley y apoyar esa ilegalidad es rechazable, pues abierta la veda, valdrá para todos y todo. No puede esperar el Gobierno que solo valga esta conducta en lo que este decida como referencia y norma en la libertad de expresión, así como en la forma. Y que lo haga un partido que ha reprochado penalmente a quienes se manifestaban ante su sede. Pura hipocresía de quien así se comporta y soberbia aderezada con convicciones autoritarias. Pero la censura es hoy de parte de sectores del llamado progresismo. Hace unos días se ha cancelado una conferencia de una intelectual israelí en la Universidad de Salamanca por ser judía y aunque el tema a tratar fuera eminentemente jurídico y ella una persona reconocida a nivel mundial. Por ser judía. Malos tiempos.

No se debe olvidar, porque es lo que la ley determina que, fuera del marco penal, existe otro que debería impetrarse, cual es la responsabilidad por los daños causados por actos ilícitos. De esta manera los organizadores de todo acto de esta naturaleza deberían responder con sus bienes de los producidos, los daños y perjuicios a terceros que sufren este tipo de agresiones que la ley no ampara.

Seguramente si se aplicara el ordenamiento jurídico y se exigiera esta responsabilidad cada vez que el uso político de conductas ilícitas causara daños, no habría tantos dispuestos a cometerlos. Se lo pensarían. Y es que, es evidente, nadie tiene por qué soportar con su patrimonio las decisiones de nadie. Por supuesto que, tratándose de una protesta legal, esos daños deben ser asumidos porque se ejercita un derecho fundamental, el de expresión, por los cauces legalmente dispuestos. Pero cuando alguien decide obviar la ley ese derecho deja de ser legítimamente ejercitado. Si alguien, en lugar de manifestarse opta por ignorar la ley, debe responder de sus actos ante los perjudicados.

Estado de derecho es sumisión de todos a la ley. Y esto no parece entenderlo este PSOE que tanto hizo para desarrollar la democracia y que hoy se empeña en arrollarla sin pensar en el mañana.