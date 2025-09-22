Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Espejo

Laura Soler Azorín



El cuento más corto del mundo



El escritor guatemalteco Augusto Monterroso, en una imagen de archivo. / TONI ALBIR / EFE

Este honor se atribuye al escritor hondureño Augusto Monterroso, nacionalizado guatemalteco y finalmente exiliado en México, tras un breve periodo en Chile. Una vida marcada por la multiculturalidad y por la defensa de las libertades, que se refleja en cada una de sus páginas.

Autodidacta -como él mismo se definía, pues nunca tuvo oportunidad de estudiar formalmente- fue su propia inquietud la que lo llevó a abrazar la literatura. Curiosamente, en contraposición a la escritora peruana Katia Adaui, de quien os hablé la semana pasada y que disfruta con el acto de escribir, Monterroso confesaba que para él la escritura era un sufrimiento constante. La vivía con un respeto reverencial y una exigencia casi dolorosa, al punto de publicar un libro cada ocho años.

Este autor, capaz de dedicar un libro entero a la letra «e» o a los buscadores de tesoros, pasó a la historia por algo mucho más sencillo y concreto: escribir el cuento más corto del mundo, de apenas siete palabras.

Ese mismo sentimiento me ha invadido a mí como diputada autonómica al regresar de las vacaciones y escuchar a nuestro máximo representante del Partido Popular en el debate sobre el estado de la autonomía. Me vino a la mente el relato del que tanto he hablado, pero que hasta ahora no había compartido aquí:

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

