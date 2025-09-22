Opinión | CRÍTICA TEATRO
Las damas bravías
La reina brava
★★½
Texto y dirección: Ana López Segovia
El folclore de Las Niñas de Cádiz, representado otras veces en Alicante, volvió a la carga nuevamente. Una fusión estilística en una caricatura teatral que expone el autoritarismo y la libertad como formas de conflicto. Ya es habitual que las comediantas acojan varios papeles con la idiosincrasia chirigotera en el lenguaje verbal y corporal. Dobles sentidos, sal gruesa y el satírico talante de la compañía. Hay talento, claro, pero al servicio de los dicharacheros personajes. El público afín siempre ríe y aplaude entusiasmadamente. Y las pasiones extremas abren el itinerario de la farsa trágica. El culto al honor, el poder o la corrupción son temas atemporales que transitan ligeramente en La reina brava, de Ana López Segovia, directora y una de las protagonistas que residen en los pasajes en verso. Rocío Segovia y Alicia Rodríguez completan el trío con una reina malvada a la que da muerte una madre movida por la venganza en relación con su hija. El crimen da lugar a un juicio arbitrario. La superficialidad de las cuestiones sociales y políticas de la comedia burlesca y los demás ingredientes desprenden la fragancia de Shakespeare y del antiguo romancero castellano, que se refiere a los poemas narrativos de la tradición oral española con sus asuntos históricos, legendarios o de aventuras. El desparpajo de las tres pretende unir lo culto y el sabor popular que atrae y gusta a la mayoría. Que se le puede indigestar a otros con esas figuras estrafalarias. Las intrigas de la corte anidan en la obra con latente irreverencia y un informal compromiso feminista que está enraizado en nuestra sociedad. La puesta en escena se sostiene de pie con minimalismo escenográfico, el espacio sonoro de Mariano Marín, el diseño de luces de Beatriz Francos, los atuendos de Miguel Ángel Milán y las chispas de estas mujeres andaluzas con trazas carnavalescas. Así fue la última actuación del 9.º Festival Internacional de Teatro Clásico ante la numerosa concurrencia que ovacionó mucho en el coliseo alicantino.
