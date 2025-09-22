Opinión | Peu de foto
Mercat Central de xurros, bunyols i moniatos
Al final del franquisme, els joves arquitectes i estudiants universitaris que anhelàvem l’establiment d’un sistema polític democràtic a l’Estat espanyol, que ens havíem enfrontat a aquell règim anacrònic i sanguinari i que havíem contemplat adolorits la destrucció tremebunda de la ciutat i del territori perpetrada pel desenvolupisme tecnocràtic els anys seixanta i primers setanta, esperàvem que amb aquell desitjat canvi de règim deixaria de produir-se l’assolament d’uns bens arquitectònics, urbanístics i patrimonials que consideràvem valuosos. Per posar un exemple nostrat: no es repetirien destruccions com la de la Glorieta o desgavells urbanístics com els blocs de Ripoll o del Xipreret.
Ai, las!, com érem d’ingenus! Després del 1979 vam veure com els manaires municipals practicaven una subcultura illetrada i destructiva com la dels seus predecessors franquistes. Amb algunes dignes excepcions, les corporacions democràtiques seguiren depositant xurros i bunyols arreu la ciutat. Potser el més gros de tots fou aquella urbanització aprovada per R. Pastor amb el nom de «Lago de Elche» per construir cases i un camp de golf en els terrenys del Clot de Galvany. De la nit al matí, sense saber com, el 1981 l’Ajuntament socialista aprovà requalificar com a terrenys urbanitzables una extensa i valuosa àrea de valor natural (¿potser seguien instruccions de Madrid? ¿potser seguien l’exemple luctuós de Conejero, l’alcalde santapoler que urbanitzà l’enorme serra comunal per fer Gran Alacant? No ho sabem. Els grups ecologistes i una oposició encara viva actuaren de forma contundent i aquell bunyol es pogué desfer amb un esforç social, polític i econòmic considerable gràcies a la ferma voluntat del regidor Martín Sevilla i l’alcalde Manuel Rodríguez: sé de primera mà els ingents recursos que vam haver d’engegar per a tornar enrere aquella gran cagada; per sort, ara el lloc és un espai natural usat, estimat i valorat. En van haver més de xurros: la inacció dubitativa en l’Avinguda de la Llibertat o l’enderroc de la Casa de Gómez (1982): el menyspreu envers el patrimoni arquitectònic al llarg dels anys democràtics formen part de la desfeta que la ciutat conserva en la memòria, fins ara mateix amb la desaparició de la Banca Peral i del cinema Capitolio.
L’alcaldia de M. Rodríguez, dialogant, oberta i culta, seguia la màxima «canyaeta, peixet» i, amb aquest programa possibilista, no es dedicà als productes de xurreria (i això que la meitat d’aquests establiments a Hispanoamèrica es diuen «Xurreria Manolo»). Hi hagué encerts, però també els hi hagué amb V. Quiles i R. Pastor: no toca, però, esmentar-los aquí, perquè açò no és un judici final, sinó l’opinió d’un vellard que porta cinquanta anys patint, estudiant i denunciant la desfeta de la ciutat i el territori.
La llarga autocràcia de D. Macià fou pròdiga en xurros i bunyols, incloent capricis, venjances i arbitrarietats. Bastarà assenyalar els funestos aparcaments subterranis que hipotecaren el subsòl de la ciutat i que s’aniran inundant amb les pluges (incloent el MAHE, un desastre museístic que empitjora cada dia), l’absurd enderroc de l’interesant mercat brutalista del Pla i l’emblemàtic «pelotazo» dels blocs de la Porta de la Morera, una zona verda requalificada per a fer blocs d’habitatges que, entre plets i favoritismes, no resolgué el problema de les cases velles del Filet de Fora (mireu la matusseria vora el centre de Congressos).
Ah! Però arribà el Partit Popular a l’alcaldia i això va ser sonat. M. Alonso, creient-se predestinada a refer les malifetes socialistes de les dècades anteriors, es dedicà intensivament a potenciar la iniciativa privada: cessió de l’edifici dels jutjats al CEU, cessió de propietats públiques, privatitzacions (ja iniciades des dels primers socialistes), etc. El bunyolet d’un bar vora el Pont Nou, sobre la terrassa-mirador del local que fou policia, bombers i dependències municipals, tapant la vista (lletja, però airejada) sobre la Rambla, amb problemes estructurals, de filtracions, de desaigües i d’higiene pública, segueix assenyalant una gestió infeliç. L’obra emblemàtica, tanmateix, de la xurreria d’Alonso fou l’operació Mercat Central, que arrosseguem a Elx des del 2015 i que cap alcalde posterior gosà tocar. Una privatització del centre de la ciutat, la destrucció d’un valuós patrimoni arqueològic, arquitectònic, urbanístic i, sobre tot, cívic, un aparcament descomunal que hipotecava tot el centre històric d’Elx, la destrucció de gran part d’un jardí emblemàtic: una cagarruta monumental que empudega encara la ciutat.
A. Soler i C. González foren dos alcaldes passavolants que feren del seu càrrec l’un, l’escaló per a l’ascens polític, l’altre, la manera de tenir un bon jornal guanyat còmodament (com tantíssims polítics democràtics: ¡qui ens ho hauria dit els primers anys setanta, que tants dròpols malfeiners, ficats a polítics democràtics, xuclarien tant de la mamella pública). Aquests dos, com els que fan de la política el seu ofici, anaren amb peus de plom; a més, tingueren sort: la crisi del 2008 i la pandèmia del 2020 justificaren la seua inacció i tenen poques pífies remarcables si exceptuem aquell bunyol grandiós, inculte i inadequat que anomenaren «Mirador del Palmeral» que, per sort, i malgrat els diners públics que gastaren, quedà en lletra morta (és un vici ancestral de l Ajuntament creure que les ciutats es fan amb expedients administratius i no amb reflexions, debats, raonaments, ciment i pedres).
I vet aquí que arriba el flamant alcalde Ruz que, amb l’espenta dels quaranta anys, en un bieni s’ha fet especialista en bunyolets de tota mena: desfeta del MAHE, tendals, plataformes úniques, destrossa de carrers, arrencament massiu de palmeres, floretes cursis, plantes de plàstic, fanalots isabelo-ferrandins, processons marianes: una retòrica coenta i beata que faria feredat si no fos còmica, i també (com no: és l’esport local) enderroc d’edificis protegits. Són xurrets molestos, lletjos, inadequats i incultes que serien evitables si el pecat capital de Ruz (ja ho he dit) no fos la supèrbia, i el venial, la incontinència. Un mèrit, però, li reconec en temes de xurreria i és que ha agafat per les banyes el bou del Mercat Central i, si aconsegueix torejar-lo bé (plaça de les Flors -quin nom més cursi, redéu!- inclosa), si replanta el jardí que assolà l’Alonso a l’avinguda de la Comunitat Valenciana, si acaba la reconstrucció de l’edifici de Pérez Aracil (una arquitectura mediocre, tot s’ha de dir) i si els arquitectes no s’extralimiten amb destruccions massives (encara que ja s’hi veu la destrossa) ni amb les moneries que aprenem a les escoles d’arquitectura, podrem donar-nos per satisfets de que haja desunflat el superbunyol que deixà l’Alonso. Aleshores, i només per això, diré «Chapeau!» a l’alcalde Ruz que, d’altra banda, ja ho sabeu, m’empipa per reaccionari, antivalencianista, arrancapalmeres, trencacarrers, incult, cursi, beato, cregut, fals, pijo, ineficaç i balafiador dels diners públics. La cortesia, però, no exclou el coratge.
En fi, des de temps immemorial molts dels nyaps que trobem escampats per Elx no venen d’un mercat, sinó de la Casa Gran de la Plaça de Baix (traslladada a la Plaça de la Fruita per obra i gràcia d’un governant absolutista), on els moniatos que ens governen ara i adés (dictatorials, democràtics, esquerrans o dretans, cap d’ells immune als microbis de la cobdícia i de la tonteria) tenen instal·lada una poderosa indústria de xurros i bunyols subvencionada íntegrament pels ciutadans.
