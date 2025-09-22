Para los nacidos en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, que son los espectadores tipo de la actual televisión lineal (aquella que se consume a la hora en que se emite) las once y media de la noche es una hora prudencial (media hora arriba, media hora abajo) para acostarse.

Pero en nuestro país se da la circunstancia insólita de que la programación de noche comienza justamente a las once y veinte (digan lo que digan los horarios oficiales). Por lo que en muchos casos, el que debiera ser programa telonero se convierte en el programa principal del menú televisivo para muchísimos de los espectadores, que no están dispuestos a quedarse hasta tan tarde para ver los espacios denominados Premium de cada jornada.

De este modo, año tras año, ha ido ganando relevancia toda esa programación previa a la principal. Llegando a ocurrir que lo que se denomina «acceso al prime time» sea más visto que el propio «prime time».

Ahí está para demostrarlo la batalla incruenta que libran cada noche El hormiguero y La revuelta, pero también están ahí, mostrando la gran fuerza de los teloneros a los supuestos grandes programas, Cifras y letras, First Dates y El intermedio. Todos ellos programas extendidos en el tiempo que han creado un fenómeno de fidelización con la audiencia digno de estudio.

Durante la temporada pasada y la que acabamos de estrenar la hora en la que se inicia la programación de noche, dejándonos de paripés, no es otra que las once y veinte. Demasiado avanzada para según qué espectadores. El día que murió Robert Redford TVE decidió homenajearlo. Tuvo reflejos. Pero Dos hombres y un destino comenzó a las doce y media de la noche. Sólo la vieron doscientos mil espectadores.