La realidad del cuento

Lo sucedido días pasados en España, al hilo de las manifestaciones en torno a la Vuelta Ciclista para defender al pueblo de Gaza, da para mucho más de una glosa periodística.

Estoy absolutamente convencido de que en España nadie quiere guerras ni para nosotros ni de otros, y desde luego convivir eternamente con el conflicto entre Israel y Palestina, aunque parece que a algunos políticos esto les da igual.

Nuestra Constitución de 1978 proclama en artículo 21 el derecho de reunión y manifestación dentro de unos parámetros claros cuando dice que «se reconoce el derecho de reunión pacífica» «en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación a la autoridad que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes».

Es decir, que en España las manifestaciones son consentidas con las condiciones citadas, ahora bien, lo que no es de recibo y a mayor abundamiento ilegal a todas luces es manifestarse y aprovechar este derecho para conculcar otros derechos, y haciendo daño a los demás, eso no lo permite la Constitución ni el resto del ordenamiento jurídico español, como es lógico.

Encontrarse con un gobierno estatal del PSOE, y del resto de partidos, fundamentalmente comunistas y separatistas, que lo apoyan y acompañan, que alientan y encienden a la sociedad y generan acontecimientos como los que hemos observado, es una de las razones que permiten pensar a los españoles que se trata de un gobierno fallido, que no está en condiciones de gobernar nada, así que todo esto viene a ser otra falla más a las que nos tiene acostumbrados el Gobierno de Pedro Sánchez, aplicando cortinas de humo para tapar la vergüenzas de su gobierno a la deriva y en fase de cuenta atrás.

Parece razonable que las personas en un estado social y democrático de derecho como el español puedan hacer ver en un determinado momento que no están de acuerdo con algo que esté pasando o en España o en el mundo, que me parece conforme, pero, claro, siempre que la manifestación sea legal y pacífica, no ilegal y destructiva, poniendo en riesgo la vida de personas, y también de los deportistas.

La clase política que promueve estos acontecimientos y que tiene al frente a políticos o políticas chillando y atizando el conflicto que lleva a actos de terrorismo callejero, como es el caso de Irene Montero y Ione Belarra, ambas comunistas de Podemos, no son sino un reflejo de la incoherencia más absoluta, del oportunismo, de la invalidez y la miseria, y todo ello arropado por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

La violencia no puede ser contestada con violencia, porque todo será violencia, y entonces nada resolveremos. ¿Cómo puede buscarse o pretenderse la paz por sujetos radicales que actúan haciendo daño a otros?

El problema palestino-israelí se comprende mejor cuando se sabe que Palestina está gobernada por un grupo terrorista denominado Hamas que se ha cobrado miles de víctimas del bando contrario y tiene sometido a su propio pueblo palestino, a la vez que Israel responde también con la misma medicina, de manera que la espiral tiene un final complicado y genera contradicciones difíciles de resolver, a las que ahora mismo nadie encuentra solución.

Resulta también paradójico que el PSOE, Sumar, Podemos y los separatistas desde su inicios en el Gobierno consintieran y autorizaran la venta de armas al propio Israel, cosa que deben ustedes saber.

Todo lo ocurrido sin duda le ha dado visibilidad al problema, hasta el punto de que los organizadores catapultados por los comunistas y socialistas afirmaron con cánticos «Palestina ha ganado la Vuelta». Díganme ustedes si no tiene la cosa migajas, como si con ello se hubiera acabado con el problema.

Bajo mi punto de vista, no veo que deba cercenarse en ningún caso el derecho de manifestación, pero nunca puede apartarse del concepto pacífico. Lo ocurrido fue un boicot con claros hechos de violencia, que no puede aceptarse por nadie que tenga dos dedos de frente.

La Policía Nacional, a través de su sindicato mayoritario, ha denunciado a través de un comunicado la «gravísima irresponsabilidad institucional demostrada durante los altercados ocurridos en la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, un evento deportivo de alcance internacional en el que se puso en riesgo la vida y la integridad física de ciclistas, espectadores, ciudadanos y de los propios agentes de la Policía Nacional».

Lo ocurrido en Madrid constituye, decía el sindicato, «la demostración más clara de cómo las órdenes políticas han vuelto a imponerse a las necesidades operativas». El operativo de seguridad, denuncian, «fue un auténtico desastre, no por la profesionalidad de los agentes desplegados, sino porque estuvo marcado desde el inicio por la voluntad de no incomodar a determinados grupos y por el blanqueamiento institucional de las protestas».

Curiosamente la orden del Ministro del Interior Grande-Marlaska fue la de proteger a los manifestantes y no cargar contra ellos, aunque hubiera violencia, de manera que el parte médico de la decisión del ministro fue de 22 policías heridos y solamente dos detenidos, así como múltiples daños a terceros, al deporte y a la imagen de España.

Aún así, determinados ministros del Ejecutivo socialista proclamaban estar orgullosos de lo ocurrido por haber impedido la finalización de la última etapa de la Vuelta, a lo que cabe preguntarse que tendrá que ver la Vuelta Ciclista a España con el conflicto de la guerra, y por qué consentir que se haga innecesariamente más daño todavía con el uso de la violencia, palabra maldita. ¿Dónde quedan el respeto, la tolerancia y la paz? ¿Cómo se puede justificar la violencia con más violencia?

La especialidad de los socialistas y comunistas es agitar la sociedad cuando les interesa saltándose el ordenamiento jurídico, sencillamente porque buscan rédito en un momento actual de extrema debilidad con todas las encuestas en contra y con un panorama nada edificante.

Los españoles han perdido toda esperanza con Sánchez, menos gobernar España y gobernar bien, sirve cualquier cosa: Pedro, Pedro. Hasta pronto. n