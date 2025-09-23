Carta abierta a un amigo: Pepe Payá

Uno tiene la piadosísima sospecha, querido Pepe, de que la historia de un pueblo no puede escribirse desde la memoria selectiva, recortada a conveniencia. Tus libros son, sin duda, una aportación valiosa para mantener encendida la llama de las fiestas, de las tradiciones y de esas vivencias que hacen de Elche un lugar irrepetible. Pero cuando entras en el terreno de las calles y de sus nombres, y de otras consideraciones, la tentación política se abre paso, aunque digas no ser político.

Uno tiene la piadosísima sospecha de que, en ese punto, no siempre eres justo. Durante los años de gobierno del Partido Popular, la oposición, el PSOE, jamás cuestionó que se dedicaran calles a personas relevantes de la política o de la cultura de la ciudad. Es verdad que, con Mercedes Alonso en la Alcaldía, se adjudicaron nombres sin contar con el PSOE; pero el conflicto, querido Pepe, surgía de otro lugar: del borrado sin criterio, de la desaparición de calles que llevaban la memoria de luchadores por la democracia, de la voluntad de tachar en lugar de sumar.

Uno tiene la piadosísima sospecha de que la figura de Ramón Pastor merece recordarse sin ambages. Que una avenida principal lleve su nombre no responde a caprichos de partido, sino a la memoria colectiva de un pueblo. Fue el primer alcalde democrático de Elche, y eso lo sitúa como símbolo de consenso, como heraldo de aquel 1979 que nos abrió a la libertad. Negarlo sería como querer tapar con un velo el nacimiento mismo de nuestra democracia local, aunque opines lo contrario, amigo Pepe.

Uno tiene la piadosísima sospecha de que la historia de Elche, tan fecunda y compleja, merece contarse entera: sin olvidos interesados, sin manipulaciones. No se trata de borrar, sino de integrar. Reconocer a quienes nos precedieron en la democracia, pero también a quienes, desde la cultura, la música o las tradiciones, han dejado una huella indeleble en nuestra identidad.

Uno tiene la piadosísima sospecha, Pepe, de que lo esencial de Elche no son las placas en las esquinas, sino aquello que permanece en la memoria más profunda. El Misteri, canto universal y Patrimonio de la Humanidad, sigue elevando cada agosto el alma de esta ciudad. La lengua viva en la que nos reconocemos; las fiestas que nos reúnen en la plaza y en las calles; el agua que corre por azarbes y acequias, alimentando un huerto milenario de palmeras que nos define como pueblo. El campo, con sus huertos, su trama de acequias y su horizonte de dátiles, no es paisaje: es nuestra manera de estar en el mundo. Y las corales, las agrupaciones musicales, los colectivos que durante décadas han puesto voz y música a nuestras celebraciones, son la melodía de nuestra vida común.

Uno tiene la piadosísima sospecha de que ahí, en esa herencia compartida, se juega la continuidad verdadera de Elche. Lo demás –incluidos los nombres de las calles– debería estar siempre al servicio de esa memoria, nunca contra ella.