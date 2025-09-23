Las competencias y las incompetencias

En nuestras sociedades modernas, que son complejas y poliédricas, llenas de tareas dispares y complementarias, podemos ver cómo todos influimos unos sobre otros y otras sobre unos, y usualmente suele ser suficiente para que funcionen que cada uno haga su trabajo.

Y digo esto porque, últimamente, me encuentro en los medios de comunicación, redes sociales y opinadores varios, una fiesta de la confusión en la que parece que las competencias de cada administración son solo las que a cada una le apetece, al mismo tiempo que se utiliza a Pedro Sánchez como un monigote deshumanizado al que todos le dan.

En este país vivimos en un Estado en el que están claras tanto las competencias de cada administración como los impuestos que recauda cada una. Pero parece que hay que repetirlo una y mil veces, para que quede claro. La educación, la sanidad, las emergencias y la vivienda son algunas de las políticas cedidas a las comunidades autónomas, de modo que si tu médico te manda una prueba y no te la hacen 14 meses después, la responsabilidad es de Mazón, no de Pedro Sánchez.

Si, al comenzar el curso escolar, no hay profesores suficientes ni aulas suficientes para nuestros hijos, la responsabilidad es de Mazón, no de Pedro Sánchez. Si durante una DANA no se realizan los avisos adecuados a la población y mueren 228 personas, la competencia y incompetencia son de Carlos Mazón.

De igual manera, si cuando vayas a buscar una vivienda para comprar o alquilar su precio es desorbitado, recuerda que la competencia es de Carlos Mazón, no de Pedro Sánchez. Insisto: si en Torrevieja no hay aulas suficientes para nuestros hijos, se debe a la incompetencia del gobierno de Carlos Mazón; si el hospital de Torrevieja no tiene suficientes camas o salas de pruebas, se debe a la incompetencia del gobierno de Carlos Mazón.

La política internacional depende del Gobierno de España, de modo que si no te gusta la postura de España frente al genocidio en Gaza, mala suerte, la competencia es de Pedro Sánchez. Y si España está reduciendo el paro, creciendo más que nuestros socios europeos, reduciendo la deuda pública, controlando la inflación, y realizando un despliegue de los fondos europeos Next Generation que ha alcanzado a toda la economía de forma muy positiva, sí, todo esto es competencia del gobierno del Estado y culpa de Pedro Sánchez. Si las pensiones mínimas han crecido por encima de la inflación, sí, también es culpa de Pedro Sánchez. Si se produce una emergencia climática sin precedentes y este país necesita un plan, ahí está el Gobierno de España.

Al igual que el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat Valenciana deben afrontar sus propias competencias, los ayuntamientos también deben afrontar las suyas. Torrevieja, como ciudad de más de 50.000 habitantes, debería prestar una serie de servicios a sus ciudadanos. De modo que, cuando usted no se pueda mover en un transporte público eficiente o eche de menos una Zona de Bajas Emisiones que mejore la calidad del aire que respiramos, la competencia es de Eduardo Dolón, no de Pedro Sánchez. Cuando sienta que circular en coche por la ciudad es una penitencia de atascos, sin carriles bici, y con falta de aparcamientos, la competencia es de Eduardo Dolón, no de Pedro Sánchez. Cuando vaya a intentar tirar la basura y no puedas abrir el contenedor por su sistema dificultoso y las calles estén llenas de porquería, la competencia y la incompetencia son de Eduardo Dolón, no de Pedro Sánchez. Si las playas no tienen los servicios de baños y socorrismo adecuados y a tiempo, la competencia es de Eduardo Dolón, no de Pedro Sánchez. Si los servicios sociales de este ayuntamiento no tienen el número de profesionales que requiere esta población y no prestan los servicios de dependencia adecuados, recuerden que la competencia es de Eduardo Dolón, no de Pedro Sánchez.

Y vuelvo al principio: lo único que hace falta es que cada uno haga su trabajo, porque tengo la impresión de que, si no elegimos bien, aquí todos quieren hacer el trabajo del otro, olvidando el suyo. El trabajo no consiste en hacerse muchas fotos y salir guapos. Me da igual si Carlos Mazón o Eduardo Dolón son más simpáticos o más campechanos; deberían ser juzgados por su competencia, y ninguno de los dos está haciendo un buen trabajo.

David Villanueva es concejal del PSOE de Torrevieja