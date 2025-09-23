El éxito inesperado

A primera vista podría sorprender el éxito de Los archivos prohibidos del No-Do, un documental que se convirtió en el programa líder de la noche del miércoles. Reflexionemos someramente sobre los motivos que condujeron a este éxito. El primero de ellos tiene que ver con llevarlo a La 1, y no dejarlo guardado en el baúl de los recuerdos de La 2. Al emitirlo después de La revuelta, partía con dos millones de espectadores que podían optar a verlo. El segundo motivo ha sido la promoción, modélica desde el mes de agosto. Una promoción que ha sabido crear un evento importante desde un mes antes de que se llegase a las pantallas.

Y llegamos por fin al tercer motivo del éxito, que no es otro que la buena factura de la producción del documental, realizado a la manera del Ochéntame otra vez, con una serie de testimonios de expertos y de caras conocidas comentando las imágenes extraídas de los noticiarios.

Está muy claro que a los españoles les interesa su pasado, aunque fuera en blanco y negro y no demasiado halagüeño. La mirada pintoresca es otra de las bazas importantes de Los archivos secretos del No-Do, que lejos de centrarse en la política, se aproxima a otros a asuntos más coyunturales. Toros, fútbol, espectáculos, carreras de camareros, encuentros de hombres no demasiado altos, visitas de personajes célebres a nuestro país son repasados con un lenguaje casi siempre irónico y desprejuiciado.

Se puede ver Los archivos secretos del No-Do como un buen entretenimiento, que forma un magnífico programa doble con la rigurosísima serie Los años del No-Do que dirigió en 2007 el catalán Xavier Gassió y que se puede seguir en La 2. Enhorabuena a TVE por este tanto.