Yo también soy gentuza

Entre las muchas cosas que me enseñaron e inculcaron mis padres, además de que la hora de la comida era a las 14 horas y que cuando por la noche me fuera a dar una vuelta, cosa que hacía día sí y día también, ya que siempre he sido muy andurriero, bajase la basura, fue que procurara siempre ser respetuoso, tolerante y dialogante con aquellos que no pensaran como yo, ya que, como ellos decían, «gente buena y mala hay en todos los lados y nadie está en posesión exclusiva de la verdad», por lo que, gracias a ellos, además de asumir como una costumbre ancestral e inquebrantable el comer a las 14 horas y haber atesorado una larga trayectoria profesional como porteador de bolsas de basura y otros enredos, he llegado a interiorizar una máxima en mi vida, que consiste en escuchar y prestar atención a otras ideas y opiniones distintas a las que me venían en el catálogo de fábrica, considerando que esta actitud es un ejercicio sano, necesario e inteligente que sirve para afianzar mis ideas con convicción; para moderarlas, si considero que es interesante incluir en mi reflexión matices que no había tenido en cuenta; o incluso para cambiarlas, si llego a la conclusión de que estaba equivocado, circunstancia esta que ocurre de vez en cuando, de forma cotidiana y natural. También mis padres me enseñaron que solo hay que tener vergüenza de robar, que, donde sacas y no metes, antes mengua que crece y, por encima de todo, a no ser pasivo ni conformista ante las injusticias, ante las cuales hay que actuar para abolirlas, siempre me decían: «Si quieres cambiar algo que no te gusta, hazlo, no esperes que lo hagan por ti».

Con estos planteamientos aprendidos e interiorizados, siempre he pensado que con más o menos ventura soy una buena persona de esas del montón, pero, coño, el otro día me di cuenta de que no, que lo que soy es gentuza. Y ustedes se preguntarán: «¿Por qué ha llegado este pollo a esta conclusión?». Pues yo se lo explico y así satisfago su curiosidad.

El otro día el señor Alfonso Serrano, senador, secretario general del PP en Madrid, diputado autonómico en la Asamblea de Madrid y mano derecha de la presidenta Ayuso, calificó de «gentuza» a quienes protestaron en Madrid contra el genocidio en Gaza durante la Vuelta Ciclista, llegando incluso a impedir la finalización de la última etapa. Ante estos acontecimientos, y preguntado este señor sobre su afirmación de que había «3.000 kale borrokas» en Madrid durante la última etapa de la Vuelta, Alfonso Serrano se defendió afirmando de forma vehemente: «Porque eran gentuza. ¡Gentuza, eran auténtica gentuza rompiendo la convivencia en Madrid!». Este señor, montado en el caballo de la ira, con este exabrupto, dejó bien claro que para él es inaceptable de todas todas que la última etapa de la Vuelta se suspendiera a causa de las protestas ciudadanas por las atrocidades a las que se le está sometiendo al pueblo palestino, incluida la matanza indiscriminada de niños, y que aquellos que protestaban contra esta masacre, genocidio, tragedia, aniquilación, exterminio, matanza, liquidación o destrucción del pueblo Palestino, llámenlo ustedes como quieran, a su gusto, eran auténtica gentuza.

Según el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, desde que comenzó hace dos años la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, han muerto más de 60.000 civiles (ancianos, hombres y mujeres), de entre esos muertos, según Unicef, 17.000 eran niños, de los cuales muchos de ellos han fallecido de hambre, a la vez que más de dos millones de gazatíes son desplazados hacia no se sabe dónde, ya que no existe ningún lugar seguro en este territorio. Asimismo, la pasada semana, una comisión de investigación de Naciones Unidas concluyó que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza. El informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado indica que existen motivos razonables para concluir que cuatro de los cinco actos genocidas definidos por el Derecho Internacional se han llevado a cabo desde el inicio de la guerra contra Hamás en 2023. Estos actos son: matar a miembros de un grupo, causarles graves daños físicos y mentales, infligir deliberadamente condiciones destinadas a destruir al grupo e impedir nacimientos.

Evidentemente, el atentado que perpetró Hamas, detonante de esta tragedia, es totalmente rechazable, injustificable, abominable, inaceptable y condenable, a la vez que es totalmente legítimo el derecho a la defensa del estado de Israel, pero lo que está ocurriendo es una extralimitación exagerada y abominable de este derecho, que ha provocado la pérdida de la legitimación y del fundamento del mismo. No estamos en presencia de una guerra, como nos están intentando vender, no está luchado un ejército regular contra otro ejército regular, aquí lo que hay es un ejército, uno de los mejores y tecnológicamente más desarrollados y poderosos luchando teóricamente contra un grupo terrorista y, a consecuencia de ello, está matando indiscriminadamente a civiles, entre los que se encuentran niños, enfermos, ancianos, a los que se les han destruido sus casas, sus centros de trabajo, sus escuelas y hospitales, a los que les han impedido tener acceso a la ayuda internacional, lo que ha provocado una hambruna que era impensable en estos tiempos, a los que se les mata cuando están en cola para poder obtener la poca comida que se les deja entrar. En esta lucha, no solo se les está arrebatando la vida a los palestinos que nada tienen que ver con Hamas, se les ha arrebatado el presente y el futuro, convirtiéndolos en un pueblo en extinción.

Estos días, mientras veía en televisión las imágenes de un niño de no más de cinco años, mientras lloraba desconsoladamente llevando a coscoletas a su hermano de no más de dos años, huyendo solos de la ciudad de Gaza, se me heló el alma y no pude contener las lágrimas, mientras pensaba que «nadie, sea quien sea y causa de lo que sea, tiene derecho a hacer esto». Ustedes se imaginan el sufrimiento, la angustia, el desconsuelo y el miedo que ese niño podía sentir en ese momento, un niño que es igual como eran mis hijos o los suyos, al que se le ha privado de todo, de sus padres, de su casa, de su colegio, de sus amigos, de todo lo imaginable, incluido de la esperanza y del futuro, y ello sin tener culpa de nada, solo por ser palestino.

Decía Nelson Mandela que «para las personas oprimidas es importantísimo saber que no están solas» , por eso, por ese niño y por su hermano, por todos los niños que han muerto asesinados o de hambre y por todos los civiles que han sido masacrados y que hoy están siendo aniquilados, es imprescindible que los ciudadanos hagan todo lo que esté en sus manos para protestar contra esta situación, reclamar a sus gobiernos actuaciones inmediatas y reales tendentes a poner fin a esta masacre y exigir que los responsables de este genocidio no queden impunes y sean puestos en manos de la justicia, porque esto no va de ser de izquierdas o de derechas, esto va de valores, principios y de humanidad, y como dijo Martin Luther King Jr: «Comprométete con la noble lucha por los derechos humanos. Harás una mejor persona de ti mismo, una gran nación de tu país y un mejor mundo para vivir».

Por eso, si protestar contra esta barbarie, si exigir que se ponga fin al asesinato de niños, ancianos y civiles en la Franja de Gaza; si solicitar que llegue a la población civil la ayuda internacional consistente en alimentos, agua y medicamentos; si reclamar que los responsables de esta atrocidad no queden impunes y sean puestos ante la Justicia, prevaleciendo ante cualquier evento o celebración sean del tipo que sean, le convierte a uno en gentuza, joder, entonces, sin duda alguna, yo soy gentuza, pues no puedo soportar más esas imágenes de muerte insensata, injusta y doliente sin gritar, llorar y protestar.

Decía Martin Luther King Jr que «el fin de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan» y, para mí, el genocidio de Gaza y sus víctimas importan, por lo que, a pesar que día si y día también siempre me duele algo, no voy a silenciarme hasta que eso termine, y ello a pesar de que alguien me califique de gentuza, calificativo que estoy seguro de que llenará de orgullo a mis padres en sus tumbas.