IA y Acoso Escolar

Acoso escolar. / Shutterstock

Según el VII Estudio “La opinión de los/as estudiantes” de Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña (curso 2024-2025), el porcentaje de alumnos que afirma que él o un compañero sufre acoso escolar (presencial, digital o ambos) ha subido al 12,3 %, frente al 9,4 % del curso anterior. Esto supone un incremento de unos 2,9 puntos porcentuales (casi un +3 %) respecto al curso anterior. Además, en los casos de ciberacoso, el 14,2 % de estos casos incluye el uso de IA para crear vídeos, fotos o audios manipulados, o suplantar identidades. Otro aspecto que también es muy preocupante es la duración de las situaciones de acoso, pues en los casos de ciberbullying el 15,8 % del alumnado afirma que la situación lleva más de un año. También llama la atención que casi la mitad de los que conocen un caso, admiten no hacer nada ante él.

Estos datos muestran que el acoso escolar sigue siendo una problemática que no somos capaces de frenar con las medidas aplicadas hasta la fecha y que la aparición de la IA, en particular en los modos digitales de acoso, añade nuevas dimensiones al problema. Actualmente, desde las administraciones públicas sólo se ha prohibido el uso del teléfono móvil en horario lectivo y se promueven campañas de sensibilización en los centros escolares.

Datos de acoso escolar. / Imagen generada por ChatGPT-5.

Por su parte, las empresas de inteligencia artificial han empezado a adoptar nuevos algoritmos como el Safety by Design de OpenAI para mitigar los riesgos que la IA puede generar a menores, incluyendo acciones contra contenidos abusivos, suplantación de identidad, etc. Además, la empresa de Sam Altman ha prometido un acceso restringido para menores de 18 años a partir de finales de septiembre.

Sin duda queda mucho por hacer desde las administraciones públicas, en los centros escolares y en las familias. Algunas medidas que podría adoptar el gobierno son:

- Legislación específica que contemple el uso indebido de la IA en contextos escolares.

- Protocolos obligatorios para la detección y sanción del acoso digital con uso de IA.

- Mayor inversión en recursos humanos en los centros escolares con psicólogos y orientadores.

- Colaboración con las empresas tecnológicas para rastrear contenidos maliciosos.

- Formación específica para docentes en competencias digitales y ética de la IA.

Desde los centros educativos también se pueden hacer más cosas para prevenir los casos crecientes de acoso escolar:

- Crear espacios seguros de diálogo para que las posibles víctimas o el alumnado que es conocedor de algún caso puedan contarlo con tranquilidad.

- Definir unos protocolos claros y de respuesta rápida.

- Incluir la dimensión digital en las horas de tutoría y fomentar actividades curriculares que trabajen la empatía, la diversidad y el pensamiento crítico.

Las familias también son un pilar fundamental y pueden colaborar con las siguientes medidas:

- Supervisión del uso de dispositivos, redes sociales y aplicaciones.

- Mantener conversaciones abiertas con los hijos sobre lo que hacen, lo que comparten y lo que ven, para que llegado el momento se sientan cómodos a denunciar cualquier caso del que sean testigos.

- Enseñarles a verificar las fuentes y establecer reglas claras sobre el uso de las herramientas de inteligencia artificial.

Y por supuesto el propio alumnado. Ellos deben ser conscientes de la gravedad del mal uso de la inteligencia artificial y seguir las siguientes pautas:

- No reenviar ni difundir contenido que pueda dañar a otros compañeros.

- Denunciar si conocen algún caso contándoselo a un adulto o llamando al teléfono 900 018 018.

- Aprender a usar de manera responsable y ética la inteligencia artificial.

- Cuidar lo que comparten, siendo conscientes de su huella digital.

- No normalizar las burlas, motes o agresiones.

Muchas de las medidas que he enumerado en los párrafos anteriores ya se están aplicando en otros países como Finlandia, que en 2009 empezó a implementar el método KIVA (“Kiusaamista Vastaan”, contra el acoso escolar) en sus centros escolares gracias a la colaboración del Ministerio de Educación finlandés y han conseguido reducir en más del 70 % los casos de acoso escolar. Sin embargo, ahora tenemos que sumarle el factor IA, lo que hace imprescindible ponerse las pilas y actuar eficazmente con un enfoque integral: políticas públicas claras y reguladas, compromiso tecnológico de las empresas de IA, escuelas bien equipadas, familias involucradas, y alumnos conscientes del impacto de sus actos digitales. Prevenir no sólo implica sancionar, sino educar, crear entornos de respeto y hacer visible lo invisible. Paremos el acoso escolar entre todos.