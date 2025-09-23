Semblante de una terca realidad

Querer algo no siempre es poder llevarlo a efecto. No es un mal estímulo para alcanzar logros porque más vale eso que nada. El deseo es la primera medida y a partir de esa base, conforme a las gestiones realizadas, funciona o no. Dentro de lo que cabe, claro. Existen nobles anhelos que merecen la mejor fortuna. Otros de calidad pésima, en perjuicio de la mayoría social, no deberían cristalizarse nunca. De todo hay suelto por ahí. Vean algunos de los detalles que componen la terca realidad que disfrutamos.

El Gobierno de coalición progresista quiere y a veces puede o no puede, ese es el dilema. Seguir o no seguir siendo presidente. Es la incertidumbre de Pedro Sánchez ante las circunstancias de la vida política. Apoyos cuando están ahí por parte de los socios de investidura, y cortes de manga si les viene en gana. Atrapado por Junts, con un altanero Puigdemont residente actual en el sur de Francia, y menospreciado por Podemos.

La voracidad del PP, hipócrita y echado al monte bajo la tutela de Vox, también enseña las fauces, como las muestran algunos jueces al servicio de la derecha extrema y de la extrema derecha que avanza gracias al terreno abonado por los problemas sociales y la mirada cómplice de muchos jóvenes o mayores que alzan los brazos y aspiran así, ingenuamente, a tener una situación más próspera. Allá cada uno con su actitud.

La terca realidad no excluye a Díaz Ayuso con sus recitales de papagayo que acoge las palabras que le dictan. La antología del disparate encuentra en ella a una de las mayores estrellas de la parodia nacional. Ni siquiera le queda tiempo para presidir la comunidad madrileña. No sabría qué hacer con ese volante, al margen de las puerilidades que nos obsequia diariamente, y solo se dedica a coger el megáfono. El periodismo afín, pagado con dinero público por esta señora, le rinde pleitesía, genera titulares explosivos y lanza al aire sus disparates dialécticos contra ese hijo de «fruta» apellidado Sánchez.

Sigue la criminal terquedad de Netanyahu en pie de guerra, alentado por Donald Trump y el 82 % de los israelíes que apoya la expulsión de los palestinos de Gaza. El lema es «demoler y matarlos a todos» para convertir el horror en oportunidad de mercado. El ministro de Finanzas de Israel negocia con Estados Unidos para dividirse la Franja. Ve una «bonanza inmobiliaria» y un magnífico plan de negocios. Invierten dinero en matar al personal que estorba y se comercializan los terrenos más adelante. Una mina de oro.

Los gazatíes vivos se desplazan forzosamente y el genocidio va muy bien. Los viajeros internacionales encontrarán un paraíso turístico de primer orden bajo un régimen de fideicomiso administrado por Trump, entregado por Israel, durante al menos diez años. El reconocimiento palestino prospera. Pero la conclusión sobre el asunto huele mal. Los crímenes de guerra salen gratis y los culpables pasean por la alfombra del éxito.

La inmoralidad está servida con bombas, hambruna, bloqueo e incomunicación. Todas las graves violaciones del derecho internacional. Nadie frena este ataque a la humanidad, contra seres indefensos. Criaturas, jóvenes y mayores. Uno de los principales cómplices es, sí, el rey Donald I, un individuo que presume de los peores atributos. Amenaza la libertad de expresión en su país y acosa a las voces críticas.

Elimina la cobertura médica a más de 11 millones de personas y la asistencia alimentaria de 250.000 estadounidenses, niños incluidos. La vulnerabilidad de los más débiles va en aumento. Pérdida progresiva de millones de empleos o caídas de miles de millones en los ingresos fiscales. Estatales y locales. La desigualdad económica galopa y corta el viento caminito de un mayor desastre cada día. En su primer mandato, Trump ya enseñó las garras de sus escándalos económicos y políticos. Ahora la situación tiene efectos devastadores y es de prever que la indignación ciudadana continúe prosperando.

La estrategia es conocida. Distrae con su política espectáculo mientras la creciente falta de acceso a servicios básicos y la erosión de la protección social campean a su aire. Las grandes corporaciones y los ultrarricos se benefician. Las familias trabajadoras pagan la factura. El populismo de los aranceles, diseñados para castigar a los socios comerciales, no protegen a la ciudadanía de allí. Son un impuesto indirecto para la gente de a pie. Empleo estancado, paro, precios más altos o subida de la inflación. Los votos mandan aquí o allá. Conviene estar atentos a la jugada para recibir los menos goles posibles.

Todo esto y más cuestiones conforman el semblante de una terca realidad. La reducción de la jornada laboral no salió airosa del Congreso. Junts se posiciona si le da la gana al lado de la hostilidad del PP y de Vox hacia ese grupo. Tres derechas, eso sí. Aunque no haya mayoría progresista en el hemiciclo, el partido catalán, cuyo independentismo sigue a la baja, brinca de un lugar a otro y las cosas han ido saliendo hacia delante salvo excepciones. Con mayor estabilidad de la esperada. Si esto es o no suficiente para agotar la legislatura, se verá. Que cada palo aguante su vela. Y que los electores decidan en el momento oportuno quién defiende mejor los intereses generales de España y de la ciudadanía. No olvidemos que las serias dificultades que tienen la sanidad pública y el tema de la vivienda dependen en gran medida de las comunidades autónomas.