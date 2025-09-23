El votante con casco invisible perfil del español que abraza la ultraderecha

En los bares de mediodía y en las redes sociales de madrugada, en polígonos y en campus, se ha hecho hueco un votante que camina con casco invisible: dice proteger «lo nuestro», choca con el mundo global y siente que el país se le llena de ruido. No siempre es el más pobre, rara vez el más viejo, casi nunca el más callado. Y está rehaciendo el mapa sentimental de la derecha española.

Voz baja pero voto en alza: el retrato clásico del elector ultra ya no es un espectro. Es un varón que se mueve entre la juventud y la mediana edad, escolarizado sobre todo en secundaria o FP, asentado en municipios medianos o pequeños, católico no practicante, empleado en servicios, con querencia por el orden y alergia al «feminismo actual». Lo sabemos desde 2019 y se consolidó en los barómetros hasta 2023: mano dura en Cataluña, duda hacia el Estado autonómico y un ojo puesto —más simbólico que material— en la inmigración.

Novedad

En marzo de 2025, el 40dB mostraba a Vox como primera opción entre los 18-24 años (24,3 %) y muy fuerte entre 25-34 (21,1 %); SALF (Se Acabó la Fiesta) apenas rozaba el 2-3 % y el PP se quedaba muy atrás en ese primer tramo. Ese envite juvenil se ha convertido en músculo: a comienzos de septiembre, el barómetro 40dB situaba a Vox en 17,4 % de estimación de voto, su mejor dato desde las generales, con trasvase masculino y joven desde el PP. SALF, en cambio, perdía fuelle.

Impulso

En el termómetro ideológico del CIS (marzo de 2025) el promedio del país se coloca en 5,0; y la casilla más a la derecha (10) ya agrupa 9,1 %. El clima se endurece en los bordes, aunque la mayoría siga en el centro tibio. Esa corriente favorece ofertas que prometen fronteras morales nítidas y soluciones exprés: bajar impuestos y que la sanidad mejore por arte de magia —siempre «cerrando el grifo» a los de fuera—, el viejo truco de cuadrar círculos con pizarra ideológica.

SALF irrumpió en las europeas de 2024 con tres escaños y 4,58 %, demostrando que el malestar digital también vota. Pero más allá del fogonazo euro, su caladero nacional es menor de lo que su ruido sugiere: hoy desinfla ligeramente su estimación.

Aliança Catalana, por su parte, ha tejido un discurso de independentismo xenófobo que, tras conquistar la alcaldía de Ripoll, se sienta ya en el Parlament con dos diputados y busca crecer en comarcas con alta inmigración.

En Cataluña, los sondeos del CEO llevan meses dibujando un espacio ultra en expansión que capitaliza la desmovilización del procés y reordena el eje identitario hacia la inmigración.

Motivaciones y miedos

Los electores ultras comparten con el resto las cuitas del supermercado y la hipoteca, pero se singularizan por el peso simbólico de la inmigración y por una lectura cultural del declive: más «qué país somos» que «qué sueldo tengo». La literatura comparada lleva años señalando que el empuje ultra encaja mejor con un «retroceso cultural» que con una pura derrota económica: son, sobre todo, perdedores de la modernización cultural.

En España, ese patrón ya se veía en el retrato sociológico de Vox: clase media y media-baja, trabajos de baja cualificación, militares y policías muy sobrerrepresentados, y una brecha de género notable —la ola joven es eminentemente masculina—, con rechazo explícito al feminismo.

El factor Cataluña sigue siendo gasolina: para el votante ultra la crisis territorial pesa más que para cualquier otro bloque; de ahí su querencia por la «mano dura».

Pero el motor emocional del último ciclo ha sido otra guerra cultural: la islamofobia y su variante «respetable», el feminacionalismo (usar los derechos de las mujeres para azotar a los musulmanes).

La primera se ha normalizado en debates municipales y autonómicos —propuestas de vetar velos o restringir celebraciones religiosas—, con Vox tratando de arrastrar al PP a ese terreno. La segunda, conceptualizada por Sara R. Farris, funciona como barniz liberal para políticas de exclusión.

¿Y la economía personal? En 2019 ya se veía la paradoja: muchos votantes de Vox juzgaban muy mal la economía del país, pero no tan mal la propia.

Ese desajuste vuelve hoy en clave generacional: no es tanto la ruina como la sensación de agravio comparativo (ellas suben, «nosotros» bajamos) amplificada por algoritmos. De ahí el éxito de un relato que ofrece identidad como antídoto y culpables a mano.

Cuidado con el mapa social

No hay un monolito socioeconómico ultra. Vox penetra ya en clases medias altas urbanas y en territorios donde el PP fue norma; en Cataluña, la versión local de la derecha extrema compite con el viejo independentismo por el voto joven precarizado. Aun así, persiste el patrón de varón, estudios medios, oficios no cualificados y municipios no hipermetropolitanos.

Tres certezas para no perderse

1. La juventud importa. Mientras la izquierda discute tácticas, Vox lidera entre 18-24 y compite fuerte en 25-34. Ignorar TikTok y el orgullo de identidad es regalarles una generación.

2. El eje cultural ha sustituido al bolsillo como primera explicación del voto ultra. La respuesta no va solo de PIB, sino de pertenencia, seguridad y dignidad.

3. El campo de juego se ha movido a la derecha y el extremo marca la música del bloque. CIS lo registra y el PP lo padece.

Más comunidad

España no está condenada a hablarse a gritos ni a encerrarse en trincheras identitarias. El votante con casco invisible no nació enfadado: se siente fuera de juego. Para los jóvenes, la vivienda es la llave que no gira: salarios que no alcanzan, alquileres que expulsan e hipotecas que parecen ciencia ficción.

Hay esperanza si la política abandona el eslogan de la catapulta y vuelve a coser pertenencias: viviendas posibles, servicios públicos palpables, igualdad que no humille, una seguridad que no necesite chivos expiatorios. A los problemas reales no se les gana con fantasmas, sino con comunidad. Y la comunidad, bien contada y mejor financiada, siempre vota menos miedo.