María Barranco es la mejor. Andaba en El hormiguero promocionando la obra de teatro que representa con Imanol Arias cuando decidieron jugar al verdad o mentira. Un juego peligroso cuando los que lo interpretan son actores reputados. La malagueña evocó la noche de la entrega del Oscar a Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar. De todos es sabido que finalmente el premio recayó en la película Pelle, el conquistador. Pues María Barranco, que se encontraba en la zona alta del teatro, junto a Loles León y Rossy de Palma, no pudo disimular su llantina.

Así lo confesó a su compañero Imanol Arias y a Pablo Motos. Hasta que terminó la gala y llegó el tiempo de las fiestas privadas y ellos fueron a la casa de Jane Fonda. Pero ella no tenía consuelo. Continuaba llorando. Los que estaban por allí se le acercaban y le preguntaban, y ella respondía siempre lo mismo. Es que soy de Málaga, y me afectan estas cosas. Así, se le acercó Jack Nicholson y en un momento dado de la noche llegó Harrison Ford y le ofreció un pañuelo. Y la Barranco se dijo para sí. Pues no ha estado tan mal la noche. Porque un Oscar no me he llevado pero nunca me he visto tan bien agasajada, incluida la anfitriona de la velada, la propia Jane Fonda.

Hasta ahí la narración de la actriz, que tanto Pablo Motos como Imanol Arias valoraron como verdadera. Cuando resulta que era falsa. Tanto, que aquel año, por motivos de trabajo, y dado que María Barranco estaba rodando con Fernando Trueba, no pudo viajar a Los Ángeles.

Pero lo mejor de esta anécdota fue comprobar cómo con pocos ingredientes se pudo condimentar un plato de televisión químicamente pura.