Parar el genocidio en Gaza es una urgencia

Esta semana se está celebrando la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En ella, varios países han decidido aprovecharla para dar un paso que, desde hace tiempo, se venía esperando: el reconocimiento del Estado de Palestina, mientras Gaza sufre el brutal ataque de Israel.

Entre los que ahora lo han hecho figuran, entre otros, Francia, Reino Unido, Bélgica, Canadá, Portugal, etc. Con ellos, ya son 156 países los que han formalizado este paso y, probablemente, varios más lo seguirán haciendo estos días. Entre los que se niegan a hacerlo están Alemania, Austria, Italia y Japón, países que formaron parte del denominado «Eje» en la II Segunda Guerra Mundial, mientras se desarrollaba el Holocausto, y que puede ser un indicativo de sus dudas (que ya deberían estar despejadas) ante Israel. Por supuesto, tampoco han reconocido a Palestina ni EE UU ni el propio Israel, algo lógico si pensamos que estos dos países más que su reconocimiento, desean su desaparición.

Este avance en el reconocimiento de Palestina es un motivo de satisfacción mundial y permite recordar que cuando, hace unos meses, Pedro Sánchez anunció que España lo haría, tanto el PP como, especialmente, Vox bramaron criticando que aquello era «premiar a los terroristas» y un ataque a Israel. Vista la reacción de tantos e importantes países con este tema, la solitaria opinión de estos dos partidos queda bastante desacreditada por su seguidismo de la política criminal de Netanyahu. La de ellos sí es una vergonzosa postura, ante una crisis genocida como la que se desarrolla en Gaza.

Y es que, aunque parezca insólito, estamos asistiendo en directo a un genocidio sobre el pueblo palestino por parte de un país, Israel, dirigido por un gobierno racista y ultraderechista que representa lo peor del ser humano. La voluntad de eliminación de la población de Gaza es más que evidente. Se contabilizan más de 65.000 muertos, en gran parte mujeres y niños, sin contar los que puedan estar bajo los escombros, ya que el nivel de destrucción, causado por Israel, recuerda el de la II Guerra Mundial. No es una guerra convencional. Es una guerra de aniquilación. Y eso es algo evidente. Y no se puede ser equidistante en el tema. Ni esperar a que, dentro de unos años, la CPI certifique que, oficialmente, ya se puede calificar aquello de genocidio. Para entonces no quedará ningún gazatí vivo. Ampararse en ello es colaborar en su ejecución.

Que un pueblo como el judío que tanto ha sufrido históricamente llegue a estar dirigido por unos gobernantes que, en sus declaraciones y actuaciones en Gaza y Cisjordania, muestran tal desprecio y odio por el pueblo palestino sería difícil de creer si no lo viéramos a diario. Y, lo peor, lo hacen delante de todo el mundo, nadie podrá decir que no sabía nada, que no había visto nada. Masacrar a miles de mujeres, niños, civiles en definitiva totalmente inocentes, es inaceptable. Bloquear la ayuda humanitaria, dejar morir de hambre, destruir por destruir, bombardear deliberadamente casas, escuelas, hospitales, mezquitas, etc., es aplicar un castigo colectivo que recuerda situaciones similares aplicadas por el régimen nazi. La Humanidad no puede consentir que esta situación se prolongue. Debe actuar de inmediato.

El reconocimiento de Palestina es un acto simbólico casi mínimo y que llega muy tarde. Netanyahu ya ha dicho que impedirá la solución de los dos Estados y, además, critica a los países que la reconozcan. La prepotencia de este personaje da miedo. Se permite amenazar a quién quiera. En poco tiempo ha invadido Gaza, Líbano y Siria y ha bombardeado hasta a Catar mientras se planteaba un alto el fuego, y prevé una próxima anexión de gran parte de Cisjordania. Y actúa así fundamentalmente porque tiene el respaldo de un Trump y unos EE UU que le dejan hacer lo que quiera. También se beneficia de que Europa se puso de perfil en el tema. Incluso muchos de sus altos dirigentes alabaron la reacción israelí al atentado de Hamás en octubre de 2023 (aunque es muy interesado decir que todo el conflicto en la zona empezó ahí, las raíces se remontan décadas atrás, incluso a 1948). Tan sólo después de ver la masacre diaria y, especialmente, la protesta ciudadana en muchos países se empiezan a dar tímidos pasos para distanciarse de la situación.

Contrasta todo ello con la reacción que se tuvo con Rusia cuando la invasión de Ucrania. ¿Por qué no se aplica el mismo rasero con Israel? ¿Por qué no se implantan sanciones, embargos y exclusiones de competiciones y concursos mientras no se detenga la agresión? Todo se hace con demasiado miedo, con demasiadas reservas, como si hubiera que pedir perdón a Netanyahu por molestarle. Se ha hecho con Rusia, se hizo con Sudáfrica cuando el apartheid, es una medida muy razonable y necesaria que la ciudadanía cada vez reclama con más insistencia.¿ A qué se está esperando? ¿Tal vez a que el genocidio se complete?

Urge parar este conflicto, con la retirada israelí, la liberación de los rehenes, y el cumplimiento de las resoluciones de la ONU sobre la situación en la zona. Y ahí Europa debe jugar un papel importante. Dejar de ser una marioneta de los EE UU, cuyos intereses no siempre coinciden con los nuestros, debe prevalecer. El reconocimiento de Palestina debe ir seguido de actuaciones reales para que la paz, la democracia y una convivencia justa entre los dos Estados sea posible en la zona.