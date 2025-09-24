A propósito de los despropósitos

El cierre del centro de día de la plaza América en Alicante no es una anécdota ni un simple ajuste contable. Es la confirmación de un modelo de ciudad que antepone la postal turística al bienestar de su gente. El Ayuntamiento justifica la clausura echando la culpa a la Generalitat Valenciana por falta de financiación. Pero cuando ambas instituciones están gobernadas por el mismo partido, esa excusa no solo es débil, es una excusa torpe, cuando no una tomadura de pelo, una falta de respeto o una incapacidad manifiesta para negociar y priorizar en la toma de decisiones. O todo eso a la vez.

La paradoja es cruel. En una ciudad que presume de hospitalidad y calidad de vida, se deja sin apoyo a personas mayores con dificultades de autonomía o deterioro cognitivo y a sus familias. Mientras se invierten millones en atraer visitantes y en promocionar Alicante como destino para jubilados extranjeros con plena autonomía, se abandona a quienes ya viven aquí y necesitan cuidados. Se regala sol y ocio a los de fuera, al tiempo que se arrebatan servicios básicos a la ciudadanía alicantina.

El turismo es, sin duda, una fuente de riqueza y una oportunidad para Alicante. Nadie lo discute. Pero lo que no puede tolerarse es que se convierta en el único eje de las políticas municipales. Una ciudad equilibrada debe cuidar a sus visitantes sin olvidar ni relegar a quienes la sostienen día a día.

La incoherencia es tan flagrante que resulta obscena. El mismo equipo de gobierno que lanza campañas contra la soledad no deseada cierra un recurso que precisamente la previene. Lo que debería ser una política social se convierte en puro marketing vacío.

Y este no es un episodio aislado. Forma parte de un patrón de gobierno que revela la sumisión a la agenda de Vox. Porque, al mismo tiempo que se cierran centros de día, se financia con dinero público una oficina antiaborto que pretende coaccionar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Una concesión ideológica intolerable, que evidencia hasta dónde está dispuesto a llegar el señor Barcala para conservar el poder.

La declaración de Alicante como «territorio no valencianoparlante», obedeciendo dócilmente el dictado de Vox, es otra muestra del estilo de gobierno municipal. Fue un ataque flagrante, injustificable y reaccionario a una de las principales señas de identidad cultural de Alicante y de la Comunitat Valenciana, y lo hace ahora con el desprecio a la autonomía y capacidad de decisión de las mujeres. En ambos casos, la motivación es la misma, mantener a toda costa un pacto que asegura sillones, aunque se degrade la democracia, la cultura, el bienestar y los derechos de la ciudadanía.

Gobernar Alicante como si fuera un parque de atracciones tiene consecuencias muy concretas. Provoca desigualdades, genera inequidad, aumenta la población vulnerada, deteriora la convivencia y rompe el tejido social. Contribuye al aislamiento de quienes más apoyo necesitan, encarece la vivienda hasta hacerla inaccesible expulsando a los vecinos de sus barrios generando desarraigo y despersonalizando los barrios, provoca precariedad laboral y destruye el comercio popular. Así, mientras quienes visitan la ciudad se divierten, quienes la habitan permanentemente ven cómo se degrada su entorno, cómo se rompen los lazos comunitarios, cómo la ciudad se vuelve menos habitable y menos saludable, teniendo más dificultades para vivir con dignidad.

Cada vez es más evidente que no hay estrategia real para garantizar el bienestar de la ciudadanía. Y, cuando se abandona a las personas mayores —cuando se les deja sin la atención que necesitan y sin los espacios que evitan la soledad y alivian a sus familias—, cuando se ataca la libertad de las mujeres o se desprecia la identidad de un pueblo, por señalar tan solo algunos de los múltiples despropósitos cometidos, lo que se demuestra no es solo una pésima gestión, sino una profunda falta de humanidad.

No hay política más ruin que aquella que invisibiliza a su ciudadanía. No hay mayor mezquindad que usar a las personas como moneda de cambio en un juego de intereses partidistas y mercantilistas.

No se trata solo de un centro de día menos, ni de una oficina ideológica más. Es la constatación de que el Ayuntamiento ha confundido la gestión con la propaganda, la política con la obediencia y el futuro con el negocio rápido. Y lo más grave es la normalización. Se asume el abandono como daño colateral inevitable, cuando en realidad es una elección consciente, una forma de gobernar.

El modelo Alicante, «turistas vs ciudadanía» revela la crudeza de una elección política en la que se alumbra el turismo mientras se deja en penumbra a quienes sostienen la vida cotidiana de la ciudad. Alicante merece un modelo que ponga la dignidad de su gente en el centro, porque sin ciudadanía no hay ciudad, solo un decorado vacío.