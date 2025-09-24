Opinión | Sense pèls a la llengua
El silenci ens fa còmplices
El títol d’aquest article no és un joc retòric: el silenci —aquella omissió d’una paraula, d’un gest, d’una denúncia— pot convertir-nos en còmplices del mal. En moments històrics, hem vist com la indiferència, la neutralitat aparent o la por a parlar han acabat per permetre que les mentides, les injustícies i les vulneracions de drets humans es perpetuen. Quan un règim assassinava opositors i el poble mirava cap a un altre cantó, quan les grans potències fingien no veure camps de concentració, quan governs democràtics acceptaven pactes simbòlics que deslliuraven criminals, aquell silenci no era passiu: era consentiment. No perdem la memòria històrica del nostre país: la connivència que diverses nacions van tenir amb el colp d’estat del general Franco contra el govern legítim de la II República l’any 1936. Hi ha una frase atribuïda a Albert Einstein, del qual no he trobat la referència concreta, que ho explicita perfectament: “If I were to remain silent, I’d be guilty of complicity”. Aquest record ens obliga a mirar la crua realitat que avui s’està desenvolupant a Gaza, amb la consciència que el nostre silenci, col·lectiu i individual, pot ser part del problema. Ara fa uns dies, el col·lega de la nostra Universitat Roque Moreno ens advertia dels riscos de la deshumanitzció com a categoria històrica i política en referència a la realitat del poble palestí.
Fa pràcticament dos anys que la Franja de Gaza viu una ofensiva brutal i sostinguda que ha deixat una xifra terrorífica de víctimes. Segons els registres del Ministeri de Salut de Gaza, el nombre de morts palestins supera les 65.000 persones, la majoria civils -i entre elles, milers de xiquetes i xiquets-. De fet, un estudi citat per mitjans internacionals assenyala que 15 de cada 16 morts des de març de 2025 serien civils. Aquest desequilibri, la destrucció gairebé total d’una població indefensa, no és merament col·lateral: diversos organismes de Nacions Unides han conclòs que es tracta d’un genocidi, una paraula que no és una exageració lírica. Cal afegir també el bloqueig intencionat, la destrucció de les instal·lacions sanitàries, la manca d’aigua, energia i aliment, i la destrucció d’infraestructures essencials per a la vida humana. Una estratègia de destrucció lenta però segura d’un poble que no pot sobreviure en aquestes condicions.
És paradoxal comprovar com molts països europeus i actors occidentals aplaudeixen el vessant discursiu de “drets humans” però giren el cap davant dels crims massius en curs. La ONU i mitjans internacionals exigeixen un rebuig clar i contundent, però les respostes polítiques concretes (suspensió d’armes, sancions fermes, pressió diplomàtica) són tímides o condicionades. La hipocresia es mostra en discursos que condemnen “excessos” i “danys col·laterals”, però accepten la narrativa que Israel exerceix un dret inherent de “seguretat nacional”. Es toleren relacions diplomàtiques i comercials que sostenten el complex militar israelià, mentre es limita l’acció real per frenar l’ofensiva. Alhora, molts governs invoquen l’argument del “balanç geopolític”, les aliances estratègiques, la necessitat de no perdre assentament o influència al Pròxim Orient. Però aquest pragmatisme polític emmascara una tolerància per la barbàrie: un càlcul en què la vida humana palestina esdevinga prescindible. I mentre la gent protesta al carrer i les ONG denuncien, els poders econòmics i mediàtics sovint neutralitzen les veus dissidents o les etiqueten com a “radicals” o “antisemites”. La hipocresia de diversos responsables polítics del nostre país encén la llavor de la protesta.
D’altra banda, molts ciutadans del “primer món” callen per por al rebuig social, a la censura mediàtica o al senyalament de “posicions extremes”. Però aquest silenci individual, multiplicat, esdevé massa pesat: és com consentir que el crim continuï sense resposta.El silenci no és només l’absència de paraules: és un recurs actiu de dominació. Quan la comunitat internacional no actua, els agressors perceben impunitat. Quan els mitjans mediatitzen sense denunciar, la narrativa legítima queda silenciada. Quan les institucions internacionals emeten resolucions toves sense mecanismes d’execució, la moral queda en paper mullat.
Davant d’aquesta tragèdia -i del nostre silenci col·lectiu- cal recuperar la veu i actuar. Cal demanar a la comunitat internacional que suspenga el subministrament d’armes a Israel, alhora que done suport a les causes presentades a la Cort Penal Internacional (CPI) i al Tribunal Internacional de Justícia (TIJ). Exigir que s’espedesquen ordres d’arrest i que es jutgen els alts comandaments israelians implicats. A la ciutadania, ens queda la protesta, fer que el genocidi no es normalitze ni desaparega del debat públic. Cal alçar un mur contra la participació dels representants d’aquell estat que puguen “blanquejar” la seua acció genocida. La tragèdia de Gaza no és una catàstrofe llunyana, ni un “conflicte” abstracte: és un genocidi en desenvolupament, amb víctimes humanes que clamen des de les ruïnes. El silenci, allà on no hi ha resistència, esdevé còmplice. Avui no ens queda l’excusa de la inacció: tenim dades, testimonis, institucions jurídiques i eines de mobilització.Alcem la veu.
