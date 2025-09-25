Otro insulto más

El discurso de Carlos Mazón el pasado martes en las Cortes Valencianas supuso otro insulto y desprecio más hacia las víctimas de la gran riada del 24. Insultos que se añaden a la larga lista de arrogancias y mentiras que el Molt Honorable President lleva engordando desde que, hace casi un año, 229 personas perdieron la vida en poco más de hora y media. Según hemos sabido, la tarde del 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón y su acompañante, una periodista, fueron los únicos que no se enteraron que la ciudad de Valencia y sus alrededores se encontraban en alerta roja por lluvias inminentes. Fruto de ese desconocimiento, imagino, fue el hecho de que su almuerzo, como en un principio calificó Carlos Mazón a aquel encuentro, se alargase, como mínimo, tres horas. Al contrario que todos los valencianos, Mazón no dio ninguna credibilidad a la alarma de alerta roja emitida por la Aemet desde la tarde anterior y por las secciones meteorológicas de los telediarios desde una semana antes.

Sus palabras en las Cortes Valencianas, que provocaron el abandono del hemiciclo de los integrantes de las principales asociaciones de damnificados por la dana al ser acusados por Mazón de estar politizados, se unen a las maniobras del Consell en los últimos meses tratando de poner todas las trabas posibles a la investigación judicial como, por ejemplo, intentando apartar del caso a la jueza instructora u ocultando grabaciones de televisión. A ello hay que sumar las machaconas declaraciones de Carlos Mazón afirmando, cada vez que le ponen un micrófono delante, que la culpa de todo es del Gobierno de Madrid y, de manera especial, de Pedro Sánchez.

Una de las consecuencias que tuvo la gran riada fue el de demostrar que el formato, utilizando una expresión sui generis, de las comunidades autónomas puede suponer una organización fallida del Estado cuando cae en manos de incompetentes que están a cualquier cosa menos a la gestión de su comunidad. Echar la culpa de un problema que no se sepa solucionar a algún ministerio de Madrid o al propio presidente del Gobierno supone constatar que por muy bien que creamos que una partitura está bien compuesta si el músico que la tiene que interpretar no sabe solfeo o desaparece el día que tiene que tocar su instrumento, esa partitura no sirve para nada. Y algo así pasó con Carlos Mazón en las horas anteriores a la dana: minusvaloró las alertas de la Aemet con declaraciones que destilaban un suave negacionismo del cambio climático, después se fue a comer durante tres horas con una periodista y aún tuvo tiempo de ir a su despacho un par de horas, o eso dice, antes de acudir a la reunión de Cecopi. Se ve que no escuchó la radio ni vio la televisión À Punt durante todo el día.

Tiene suerte Mazón de no haber trabajado nunca en la empresa privada y de haber desarrollado toda su vida profesional como cargo público. En cualquier empresa si te quedas dormido o te largas a comer tres horas el día más importante en la historia de esa empresa y de cuya ausencia se deriva la bancarrota dudo que pudieses permanecer en esa empresa un solo día más. Eso por no hablar de las 229 muertes que se produjeron mientras estaba comiendo en el restaurante El Ventorro de Valencia cuyo nombre quedará unido a la mayor ignominia que ha cometido un político valenciano en la historia de la Comunidad Valenciana.

Se ha dicho que si Carlos Mazón no ha dimitido ha sido para conseguir el sueldo vitalicio como expresidente de la Generalitat. No lo creo así. Si hubiese dimitido su partido le habría colocado como eurodiputado o en alguna de esas mamandurrias de las que el PP son especialistas. La razón principal es que una dimisión hubiera supuesto admitir algún grado de responsabilidad en las muertes acaecidas el 29 de octubre de 2024 mientras estaba, en teoría, comiendo con una periodista. Y digo en teoría porque el PP se ha esforzado desde entonces en borrar cualquier rastro del de momento presidente de la Generalitat no aportando a la causa judicial el rastreo del GPS de su coche oficial, negando la posibilidad de hacer pública la geolocalización de su teléfono móvil particular alegando que no tiene (una estulticia que nadie puede creerse) o condecorando a sus escoltas del día de la dana ya que, al parecer, estos escoltas se jugaron la vida salvando la del Molt Honorable el día de la dana.

Tiene donde aprender, en cualquier caso, Carlos Mazón sobre qué debe hacer. Tiene como ejemplo a Federico Trillo y el Yak-42 o a José María Aznar y las bombas de destrucción masiva de la guerra de Irak o su comportamiento en el 11M. No debe, por tanto, preocuparse. Estoy seguro de que Carlos Mazón tendrá una larga y fructífera vida en el Partido Popular y en la vida política española. A fin de cuentas las 229 víctimas del 29 de Octubre del 24 fueron cosas que pasan, un golpe de mala suerte y por supuesto, si existiese alguna responsabilidad, sería toda del Gobierno de Pedro Sánchez. Cuánta miseria.