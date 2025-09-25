Masculinidad tóxica

Los hombres representamos un peligro potencial para las mujeres. Muchas dormirán esta noche con su enemigo, y es que desde el principio de los tiempos ejercemos violencia como forma de relación privilegiada. Las mujeres en la historia, real o ficticia, padecen el impacto de una supuesta superioridad masculina y su dechado de virtudes misóginas. La mitología griega ofrece dos ejemplos repugnantes: Zeus, padre de los dioses, solía acosar doncellas transformándose en animales que disimularan su lujuria insaciable; por otra parte Aquiles, héroe de la guerra de Troya, asesinó a la amazona Pentesilea quien le había humillado delante de sus pares. Siglos después la tradición judeocristiana, pontificando que la mujer carece de potestad sobre sí misma, prefiguró el feminicidio de Hipatia, filósofa de Alejandría. Loca llamaron los hombres a Juana. Bruja a Guirandana de Lay durante el Medioevo. Camille Claudel, prisionera de su pasión, derrama lágrimas sobre este mundo patriarcal e indiferente cuyas víctimas apenas alcanzan tímida visibilidad entre las estadísticas. 2025 aporta ya varios casos de violencia de género en España, casi siempre cometidos por la pareja o expareja de mujeres que vivieron bajo amenaza permanente, suplicando a las instituciones actuar más allá de una orden de alejamiento ineficaz para disuadir al victimario. Zeus encarnado está acechando a nuestras hijas, mientras Aquiles valeroso les impone su hombría. El control telemático a través de una pulsera, parece desafiar la testosterona del agresor. Las sociedades requieren hombres que muestren su valía haciendo gala de inteligencia emocional. Educación y sensibilidad.