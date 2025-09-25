Opinión | Tribuna
Mig segle de BUP
L’editorial alcoiana Marfil va ser pionera en la producció de textos escolars per al BUP, que es va implantar en Espanya a partir de setembre de 1975
El Ministeri d’Educació espanyol va impulsar en setembre de 1975 una revolució acadèmica, com va ser la progressiva implantació del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP), que en aquell moment es va incorporar al sistema en el primer curs. Després van arribar el segon, el tercer i el COU, la qual cosa va significar un curs més que en l’anterior Batxillerat Superior, que substituïa. L’editorial alcoiana Marfil va ser una de les pioneres espanyoles en la publicació de llibres de text per al BUP, amb volums que van gaudir de notable impacte nacional com Small World, el manual d’anglés, original d’Enrique Alcaraz i Bryn Moody.
Ara fa 41 anys que es va produir una de les catàstrofes industrials més grosses de la història d’Alcoi i la comarca, sinó la pitjor de totes: el tancament i posterior desaparició de Papeleras Reunidas SA, una empresa que havia donat faena i havia creat riquesa durant cinquanta anys. Havia estat constituïda el 1934 per la fusió de huit companyies papereres locals i va tancar en juliol de 1984, quan la junta d’accionistes va acordar la dissolució de la societat. Feia temps que el negoci estava abocat a la ruïna, però no és el moment ni el lloc -ni tampoc soc la persona adequada- per parlar de les causes.
La desaparició, que va ser continuada sense cap sort pel projecte de Papelera Alcoyana SA, va tindre dues saludables excepcions. Artes Gràficas Alcoy i Editorial Marfil, que eren societats filials independents, van poder continuar l’activitat productiva; van eixir de l’històric edifici de la Plaça Emilio Sala i es van ubicar en la Zona Nord. Durant molts anys van estar operatives, encara que Marfil va acabar amb el tancament i, en fet, Tabarca Llibres va assumir la marca a principis de 2018. La societat gràfica va ser absorbida per una altra companyia en 2022.
Ens interessa particularment Marfil perquè en aquest mes de setembre fa 50 anys de la incorporació del BUP al sistema educatiu espanyol i aquesta editorial va ser referent a l’època, amb diferents llibres que van causar sensació, com per exemple la sèrie de Small World per a primer, segon i tercer de BUP, seguits de College English, per a COU. Matemàtiques, valencià, biologia, llengua espanyola, religió, evidentment, són algunes de les matèries que l’editorial oferia, al costat d’una col·lecció de psicologia referent en Espanya i de nombroses especialitats tècniques, dirigides cap a l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial, antiga Escola de Pèrits. També tenia un apartat molt interessant de contes infantils, com la sèrie de Ladis, de José María Sánchez Silva, molt famós arran de Marcelino Pan y vino.
Marfil havia nascut en 1947 per iniciativa de Papeleras Reunidas i amb l’objectiu de publicar llibres religiosos. Amb la participació principal dels sacerdots José Zahonero Vivó i Miguel Ángel Martín, va publicar innumerables llibres de text de l’antic batxillerat Elemental i Superior. El primer estava molt vinculat a l’Arquebisbat de València i gaudia d’ampli prestigi, mentre el segon era professor en l’Institut Pare Vitòria i també era el capellà del Regiment Biscaia 21, tots dos d’Alcoi. Publicacions de geografia i història, de llengua, de matemàtiques, etc., van difondre l’Editorial Marfil en l’àmbit del territori nacional.
En 1970, el govern de Franco va aprovar la Llei General d’Educació, que incorporava l’EGB i el BUP, i derogava la Llei Moyano de 1857, que havia establert el modern sistema educatiu espanyol; havia estat modificada un fum de vegades, però mai derogada, fins a la referida normativa, també coneguda com de Villar Palasí, perquè era el ministre corresponent. Marfil ja havia fet forat al mercat amb llibres d’EGB, però va ser amb el BUP, a partir de setembre de 1975, que l’editorial es va consolidar.
La fabricació dels llibres es feia a l’edifici de Papeleras -que ara s’ha incorporat al conjunt del Campus de la Universitat Politècnica de València- i cada tarda es portaven a Correus més de 300 paquets, que es distribuïen per llibreries del conjunt d’Espanya, a l’inici del curs escolar. Amb la LOGSE, a partir de 1990, també va continuar l’adaptació de les publicacions als nous temps, amb llibres com De bat a bat 1, 2 i 3 de valencià. Marfil va obtenir fins a deu premis nacionals als llibres millors editats, però tot açò no va impedir que la progressiva incorporació al mercat de grans entramats editorials concloguera amb el declivi de moltes empreses més reduïdes, Editorial Marfil inclosa. En 2018 la cessió de la marca a Tabarca va liquidar la història de l’editora.
Siga com siga, el que va fer la gent de Papeleras Reunidas i Editorial Marfil a partir de 1947 ha deixat una profunda empremta en nombroses generacions de la societat espanyola, que van estudiar fonamentalment als instituts amb els llibres d’aquesta editorial, molts dels quals resulten familiars tant pels títols com pels autors.
