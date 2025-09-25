Una travesía por el desierto para un chapuzón en El Campello

El exalcalde Juan Ramón Varó y la exconsellera de Deportes Trini Miró colocan en 2010 la primera piedra en presencia del actual primer edil Juanjo Berenguer / Antonio Amorós

Quince años son un mundo. Para la piscina cubierta de El Campello ha sido toda una travesía por el desierto, que si no pasa nada -con este proyecto nunca se sabe-, culminará por fin en unos meses con el anhelado chapuzón en unas instalaciones que empezaron a construirse en 2010. El pleno ha aprobado este jueves la adjudicación de la explotación. Vía libre para su apertura.

La piscina climatizada ha sido un auténtico culebrón, y recuerdo muy bien el día de la primera piedra. Era un 14 de junio de 2010. Lunes. Comenzaba la semana laboral. Mi última semana laboral antes de casarme.

Hablaba en el solar donde ahora se levanta la instalación deportiva con el compañero del gabinete de prensa municipal sobre mi luna de miel. Allí estaba el entonces alcalde, el desaparecido Juan Ramón Varó, y su mano derecha y actual primer edil, Juanjo Berenguer.

La piscina, terminada y con agua, en una visita en 2017 / J. A. Rico

Eran días de emoción, para mí por mi inminente enlace -y mi mes y medio de vacaciones-. Y también para El Campello, porque se ponía en marcha un proyecto del que había empezado a oír hablar en 2005, pero que se remontaba más allá. Una reivindicación histórica.

Y digo que 15 años son un mundo, porque desde aquella primera piedra en presencia de la entonces consellera de Cultura y Deportes, Trini Miró, han pasado muchas cosas. Yo, sin ir más lejos, me casé, tuve dos hijos, la mayor está ya en el instituto y el pequeño entrará el próximo año, y perdí a mi madre.

Toda una vida, que en cambio ha sido tiempo insuficiente para poder abrir una instalación que lleva con agua y sin estrenar desde 2016. Y seis Champions más para el Madrid, que eso también cuenta.

Pero no solo a nivel personal han pasado cosas. La obra estaba previsto que terminara en enero de 2011, pero tres lustros después no se ha podido usar.

Desde entonces nos ha dado tiempo a tocar fondo con la crisis de la burbuja inmobiliaria, pasado una pandemia mundial, estar asistiendo a dos guerras en Ucrania y Gaza, haber superado otra crisis como consecuencia de la invasión rusa, desaparecer la CAM y ahora lanzar el BBVA sobre sus cenizas una opa hostil… Muchas cosas.

Y las vueltas que da la vida, esta piscina, que sufrió retrasos en las obras, concursos desiertos y sobrecostes, se construyó con más de cinco millones de euros de la Generalitat, con del denominado Plan Confianza o Plan Camps impulsado por la administración autonómica, como respuesta también al Plan E o Plan Zapatero del Gobierno central.

Y también para Francisco Camps han pasado muchas cosas, ya que cayó en desgracia por la trama Gürtel y el caso de los trajes, y tuvo que dejar el Palau de la Generalitat. 15 años después, pugna por volver a tomar las riendas del PP en la Comunidad Valenciana.

Demasiadas cosas desde 2010, y la piscina sin estrenar. Parece que la historia interminable llega a su fin. Al agua patos… espero.