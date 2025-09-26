Anestesia general

He presenciado cómo alumnos en un aula de doce años han defendido la matanza de civiles en Gaza, el genocidio, bajo el argumento de que en Palestina tampoco son santos, si a eso se le puede llamar argumento.

Al subir al coche una angustia existencial poderosa se me instalaba en el pecho, como abono en terreno de desesperanza. Para calmar el desconsuelo, me contaba a mí misma que su visión era fruto de la edad, del eco de la voz de una familia ignorante que ha llegado más allá de lo recomendable alcanzando los oídos de su hijo.

Sin embargo, lo que una nunca espera encontrar es que personas que llaman a las puertas de los dieciocho y que, previsiblemente, continuarán su formación o se integrarán en el mundo laboral más pronto que tarde, rían, bromeen y les sea indiferente un texto que expone la masacre y el dolor inconmensurable de vivir en la tierra olvidada por la misericordia, la estampa de un infierno más cruel que el imaginable en el inframundo.

La anestesia generalizada adolescente ante hechos incalificables me encoge el alma. Algunos expertos aseguran que se debe a su sobreexposición a contenidos fuertes desde la más tierna infancia. Para otros, la responsabilidad es de unos padres que no se molestan en ofrecer estímulos para el espíritu, egoístas que se vanagloriarían de no leer, de no saber y de pasar por la vida a la picaresca en una oda eterna a los placeres más banales.

Lógicamente, la causa de la desidia se explica desde un prisma con muchas caras. Por mi parte, como docente, me cuestiono si no estamos convirtiendo los centros educativos en terrenos de juego permisivos, alejados de la realidad social, que solo permea los «días de» para la foto de Instagram, donde todos somos buenos, guapos y solidarios con la causa que toca si el equipo docente así lo manda.

¿Educamos para conocer y sentir el dolor del mundo?, ¿las competencias, aparte de una ciudadanía activa, promueven el desarrollo espiritual que compartimos como seres humanos?, ¿se puede entrenar la empatía?, ¿poseemos las estrategias suficientes para reeducar a los caracteres con tendencias excéntricas e instrumentalistas, así como intentamos cambiar la personalidad de una buena legión de introvertidos?

Según parece, se educa mejor con el ejemplo que con la palabra. Va siendo hora de pararnos a pensar qué podemos hacer desde los contextos académicos para transmitirles a nuestros discentes unas gotas de realismo ante la miseria y, a ser posible, devolverles la capacidad de sentir, esa que nos diferencia de un algoritmo o de un felpudo.