La audiencia de «Culturas 2»

A vueltas con la televisión cultural. Nos encontramos en una semana excepcional, donde debido a la celebración del 73 Festival de San Sebastián hemos contado con un programa diario de tarde en la que se nos ha informado sobre las novedades acaecidas en el certamen donostiarra.

¿Pero qué ocurre el resto del año en este hueco? Se llena con documentales de producción ajena sobre diseño, cocina, arquitectura y viajes, pero se han perdido, (¿para siempre?) aquellos programas divulgativos que tan alto valor de calidad presentaban.

Eran espacios que hacían cadena, consolidaban una marca. Los hubo siempre desde que el UHF empezó a ser UHF. Existieron hasta anteayer. Desde ‘Jazz entre amigos’ hasta ‘This is opera’ pasando por todas las variantes y todos los géneros y las disciplinas artísticas que podamos imaginar.

Ahora contamos solamente con ‘Culturas 2’, la revista diaria de la cultura, que también se ha visto obligada a migrar de la franja de tarde hasta ocupar la intempestiva hora de las once de la mañana. Es mejor que se emita a mediodía a que no exista. Pero situarlo antes del mediodía supone abocarlo al ostracismo. Para entendernos, no es lo mismo un 1% de audiencia a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche. Estamos hablando que ‘Culturas 2’ se debate en torno a los 20.000 espectadores diarios, que podrían ser muchos más.

‘Malas lenguas’ tiene más tirón. Es lógico. Se ha fabricado a medida para que lo tenga. Pero no puede ser que el edificio que sustenta la televisión cultural vaya mermando hasta lo meramente testimonial. Nunca se deberían haber suprimido las vigas maestras que sostenían la cultura diaria de La 2 en su franja de tarde. Nunca debiera haberse consentido.