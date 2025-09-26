Banalizar la explotación sexual

Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual, el Ayuntamiento de València ha lanzado una campaña de sensibilización centrada en los puteros, a quienes señala como cómplices de la prostitución. El enfoque en los victimarios resulta acertado, ya que son, sin duda, cooperadores necesarios de esta esclavitud que perdura en el siglo XXI sin que mueva demasiadas conciencias.

La campaña, sin embargo, no se ha ceñido a eso y ha recreado los audios del caso Koldo, en los que el exministro José Luis Ábalos y su asesor hablan de mujeres como si fueran mercancía. Pocas cosas resultan tan deleznables como escuchar a responsables públicos —que incluso alardeaban de ser feministas— degradar así a las mujeres. Pero este añadido, nada inocente, ha terminado desviando el foco de la iniciativa que, más que animar a reflexionar, contribuye a banalizar un drama que sufren millones de mujeres y niñas.

La prostitución no debería usarse como munición política ni para ajustes de cuentas. Es violencia de género que golpea a las mujeres y que no entiende de ideologías. Los hombres que pagan por sexo sin sentir ninguna culpa están por todas partes y en todos los partidos. La campaña yerra porque trivializa y convierte una violencia tan insoportable en un recurso retórico, en un «zasca» con destino a un efímero titular de prensa. Tampoco ayuda la incoherencia de quienes la promueven: se envuelven en la bandera abolicionista pero, llegado el momento, votan en contra de propuestas concretas en Les Corts.

El profesor Agustín Zaragozá, en sus recomendables cursos sobre nuevas masculinidades, lanza una idea tan simple como poderosa: sin puteros no habría prostitución. Así de sencillo. Asistí recientemente a uno de ellos y lo más revelador fue cómo entre el público muchos repetían el mantra de la supuesta libertad de las mujeres para prostituirse.

El debate es complejo, pero conviene acudir a voces expertas. Recomiendo el último libro de Rosa Cobo, que desmonta con datos y rigor la ficción del consentimiento sexual: porque solo existe consentimiento cuando hay deseo, no mera aceptación. Al Ayuntamiento de València le vendría bien abordar el fenómeno con ese rigor y dejar las ocurrencias para otras cuestiones. Y si de verdad quiere combatir esta violencia extrema, menos bromas y más coherencia y valentía. Y eso significa también votar a favor de la abolición cuando llegue el momento.