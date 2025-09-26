Parece que fue el gran Ringo Starr el que acuñó eso "la noche de un duro día". Y quien tiene un grupo de música sabe que esas frases que sueltas en un momento dado, en un contexto muy específico, se convierten en leitmotiv de una banda durante meses, años, y adoptan significados inesperados, se transforman en marcas vitales que te unen como un pegamento invisible al resto de músicos. A hard day’s night no podía sino convertirse entonces en un temazo del grupo que recibiría, hace sesenta años, el premio Grammy a la mejor interpretación vocal. Como tantas y tantas canciones de los Beatles, cada día suena en alguna radio del mundo, y tiene un significado especial para cada persona. Fue uno de los temas que me dediqué a cantar en la pandemia con mi marido, estando en casa recluidos acompañados por la guitarra, y este verano ha sido una de esas canciones a las que he vuelto con una nueva lectura.

A hard day’s night habla de esa alegría de volver a casa, donde todo está bien, cuando has pasado un día de perros y necesitarías dormir como un tronco. Cuando has tenido días, noches, semanas duras, joder, qué bien sienta regresar al hogar, encontrar el confort y la normalidad del espacio seguro, el lugar que te acoge aunque el mundo siga girando en direcciones que nunca imaginaste. Una mezcla entre el Sweet home Alabama de Lynyrd Skynyrd y el Country roads take me home de John Denver. El There’s no place like home que decía Dorothy en El mago de Oz.

Para nuestro Lucentum no ha sido un verano fácil. Pregúntenle a la directiva los quebraderos de cabeza que la situación del club les ha dado, entre el Help! y el Imagine. Las relaciones con el Intercity, la incertidumbre de la viabilidad del primer equipo, las negociaciones con los inversores, las cábalas y los futuribles, los fichajes, los titulares de prensa y, por fin, la llegada de un grupo mexicano que promete amar al club con la pasión de un beatlemaníaco. Let it be, debió pensar Adriasola. Y aquí estamos, de vuelta a casa.

La noche de un día duro, de un tremendo verano, ya ha pasado. Volvemos al Pedro Ferrándiz, al hogar del Lucentum y la Kali Nord, a estrenar la temporada en nuestro fortín, con nuestra gente. Qué bien sienta volver a casa tras un día de mierda. Pero aquí estamos. Amigos de México, lucentinos recién llegados: pasen, siéntense, pónganse cómodos. A partir de ahora, pase lo que pase, esta es su casa. Prepárense a disfrutar, porque la liga de baloncesto nos va a traer alegrías, sorpresas y mucho, mucho rock and roll. Bienvenidos a casa.