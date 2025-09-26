El incremento del maltrato a los ancianos

Estamos viendo constantemente cómo se están incrementando los actos de maltrato a los ancianos de múltiples maneras. Bien siguiéndoles a los portales de sus hogares para entrar tras ellos y agredirles para robarles, por medios de estafas informáticas, o por falta de atención por las personas obligadas a prestarles ayudas y cuidados, así un abandono por su propio entorno familiar.

El maltrato a las personas de avanzada edad es un acto esencialmente de cobardía y que merece el mayor reproche social y penal por tratarse de conductas delictivas que conllevan un absoluto rechazo, al atacar a quien no puede defenderse y que va a sufrir al ser consciente de su absoluta indefensión y del daño físico y psicológico que se les causa a las víctimas de la tercera edad.

El Centro Reina Sofía de Estudios sobre la Violencia define el maltrato a las personas mayores o ancianas como: «Cualquier acción voluntariamente realizada, es decir, no accidental, que pueda causar un daño a una persona mayor; o cualquier omisión que prive a una persona mayor de la atención necesaria para su bienestar, así como cualquier violación de sus derechos».

Las estadísticas reflejan que una de cada seis personas mayores de 60 años sufrió algún tipo de maltrato en los entornos comunitarios. Y, además, el incremento del maltrato a las personas mayores por razón de que lo son determina que la población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces en los próximos años, y de 900 millones de personas mayores de 60 años que había en el mundo en 2015 se va a pasar a unos 2000 millones en 2050. Y sobre ello recuerda la Fundación Helpage International España que «El porcentaje de personas mayores crece en todo el mundo a un ritmo acelerado. En el año 1900, la esperanza media de vida en los países desarrollados, en términos generales, estaba entre los 45 y los 50 años. Hoy, esta cifra está en torno a los 80 años. Y hacia el año 2050 se prevé que los recién nacidos lleguen a vivir 83 años en las regiones desarrolladas y 74 años en las regiones en desarrollo».

Además, se calcula que en 2050 una de cada seis personas tendrá 65 años o más, lo que hará a las personas ancianas aún más vulnerables a la violencia y saber que el maltrato a estas personas puede conllevar graves lesiones físicas y consecuencias psicológicas prolongadas. También se prevé un aumento del problema por el envejecimiento de la población en muchos países. Por último, decir que el 82 % de las muertes estimadas por la pandemia de covid-19 en todo el mundo se produjeron entre personas de 60 años o más.

Cuando se habla del maltrato a las personas ancianas, o de la tercera edad en razón de la agravación del hecho y de la responsabilidad penal que ello conlleva no puede enfocarse este tema con un dato objetivo referente al factor de la edad aisladamente considerado, sino que hay que relacionarlo al mismo tiempo con la vulnerabilidad propia y específica de esa persona que ha llegado a una edad avanzada y que tiene serias dificultades para realizar los actos normales de su vida, y, obviamente, para defenderse o actuar por sí mismo para afrontar situaciones delicadas. Por ello, hay que ir a cada caso concreto para poder descifrar si existe esa vulnerabilidad de la víctima por razón de su edad, o no, ya que puede haber personas de 70 años que no sean vulnerables, y algunos de 65 que sí lo sean por sus circunstancias personales, o porque hayan envejecido peor que otros y se encuentren en peores condiciones que otros, incluso, de superior edad.

Con ello, el ataque a las personas ancianas por su desvalimiento no está relacionado tanto con el factor de la edad, sino más con la especial vulnerabilidad del sujeto pasivo asociado a una situación personal de la víctima por su edad, pero asociado a una posición de enfermedad también.

El maltrato a la tercera o cuarta edad debe ser «sacado a flote» para evitar la ocultación de un fenómeno que está en la sociedad y que nos debe ocupar y preocupar a todos, porque no es posible «mirar a otro lado» ante hechos que están ocurriendo ante personas que tienen graves dificultades para defenderse. Además, se está detectando que un gran sector de la sociedad considera que los ancianos son ya seres «inservibles» y los deja aparte, consciente o inconscientemente, al considerar que ya nada aportan a la sociedad y que suponen un estorbo para la misma al consumir pensiones, medicamentos y demás prestaciones que deben darles si su vida dura más que la media de vida prevista situada en torno a los 86 años. Y la necesidad de dependencia por terceros les hace ser más vulnerables. Sobre todo cuando estos terceros no les ayudan en muchas ocasiones, les atacan y les abandonan a su suerte… o mala suerte.