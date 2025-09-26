De Vietnam a Palestina

Ha pasado más de medio siglo. Los que hoy peinamos canas recordamos las movilizaciones en Estados Unidos y en toda Europa contra la guerra de Vietnam al grito de «yankee go home». Fue una de las victorias que a la generación de mayo del 68 nos gusta apuntarnos. Algo de ese espíritu se revivió cuando Aznar y el trío de las Azores nos enrolaron en la guerra de Irak, las manifestaciones en las calles españolas recuperaron un brío como no se había visto desde la transición. Y Aznar perdió. Las movilizaciones en España, en el resto de Europa y en buena parte del mundo, incluido los Estados Unidos, contra el genocidio sionista en la Franja de Gaza están alcanzando dimensiones que solo se vieron contra la guerra de Vietnam. Si el grito de «Palestina libre» se mantiene unos meses hasta las elecciones del medio mandato en Estados Unidos podríamos ver cómo los MAGA pierden la mayoría en el Congreso norteamericano, abriendo la posibilidad de un impeachment contra el funesto Trump.

Hace tiempo que me propuse huir de comentar las declaraciones, proclamas y ocurrencias de Donald Trump, desgraciadamente lo que no se puede obviar son los hechos y las decisiones del hombre más poderoso del mundo. La última es lanzar desde el púlpito de la Asamblea General de la ONU las diatribas centrales del Proyecto 2025 de la Fundación Heritage que hicieron a su medida, contra las energías renovables, antiinmigración, y calificando de engaño las teorías del calentamiento global. Es la antítesis del programa 2030 de las Naciones Unidas, que tanto le gusta repudiar al señor Abascal en nuestro país. Pero de hecho ha decretado que los Estados Unidos abandonen la Unesco y la Acnur e impedir que los representantes de los Estados miembros de la ONU puedan acceder a la Sede Central de Nueva York incumpliendo un compromiso de hace más de ochenta años. Y reprimiendo la libertad de prensa con despidos de profesionales desde el Washington Post, a la ABC, y los que seguirán.

No tendrá nada de particular que también abandone la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). Porque la OCDE señala en su último informe que, si existe un efecto económico Trump, este va a perjudicar la economía estadounidense en lugar de beneficiarla. El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) va a pasar del 2,8 % en 2024, al 1,8 % -es decir un punto menos- este año y al 1,5 % en 2026. Mientras la inflación sube al 2,7 % este año y al 3 % el que viene. Probablemente, añado yo, la inflación sea incluso mayor a medida que se dejen ver los efectos de la política de aranceles.

Las movilizaciones por el bloqueo, la desinversión y el aislamiento (BDI) de estos días son como las movilizaciones contra la guerra de Vietnam. En Europa y en Estados Unidos, especialmente en las universidades, marcaron una generación y fueron claves para poner fin a la guerra de Vietnam. Junto con el representante de Vietnam del Norte, Le Duc Tho, el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre de 1973, por su trabajo en la negociación del cese del fuego contenidas en los Acuerdos de paz de París. Aunque la paz llegó dos años mas tarde, fue de hecho una rendición, la primera derrota norteamericana ante un pequeño país de agricultores contra los que no pudo el ejército más poderoso del mundo, ni con el uso de napalm, tras veinte años de guerra. Como le ha dicho el presidente francés Macron a Trump si quiere su apoyo para el Premio Nobel de la Paz que ponga fin a la guerra de Gaza. «La razón por la que él puede hacer más que nosotros, es porque nosotros no suministramos armas que permiten que la guerra en Gaza se libre. No suministramos materiales que permitan que se haga la guerra en Gaza. Lo hace Estados Unidos de América». Y con un apoyo financiero y presupuestario descomunal.

La capacidad de resistencia de un pueblo es algo incalculable. El apoyo popular, el protagonismo de la calle y la solidaridad internacional revitalizan la esperanza en la humanidad. Deberían haber aprendido, tras veinte años de guerra en Vietnam, que eso, no hay ejército que lo derrote, aunque hayan de pasar muchos sufrimientos. En Palestina no hay más solución que la convivencia pacífica de dos estados: Israel y Palestina.