Los años perdidos

El 29 de octubre de 2024 terminó una legislatura de la que se había consumido poco más de un año de los cuatro que le corresponden. Desde entonces, vivimos los minutos de la basura, valga el término que tanto utilizan los cronistas deportivos, a la espera de que el árbitro pite el final del partido.

Con más de doscientos muertos sobre el terreno tras no haber sido capaz de dar respuesta alguna a la mayor catástrofe acaecida en la autonomía que dirigía, el jefe del Consell tenía tres posibilidades racionales: dimitir y abrir paso a que su partido negociara la investidura de un nuevo presidente, convocar elecciones o anunciar que se mantenía en su cargo por responsabilidad, para no paralizar la Administración en el momento en que más se necesitaba, pero que renunciaba desde ese instante a presentarse como candidato cuando tuvieran lugar nuevos comicios.

Quien esto firma escribió a favor de esta última opción por considerar que era la que menos perjudicaba a los ciudadanos, los únicos en los que había que pensar. Carlos Mazón, obviamente, desechó las tres alternativas racionales y optó por la única que sacaba a su gobierno de la esfera de la política y la gestión y lo encerraba en la de la supervivencia del jefe como máximo objetivo. Feijóo contribuyó a ello al afirmar que la continuidad de Mazón dependía de que supiera liderar la reconstrucción, con lo que, quizá sin apercibirse de ello, dejaba a los damnificados en segundo plano: de lo que hablaba el líder del PP no era de lo que necesitaban los ciudadanos, sino de lo que necesitaba Mazón para seguir.

Así que en esos “minutos de la basura” en los que llevamos perdido un año y parece que aún despilfarraremos alguno más, estamos pendientes de si Feijóo mira a Mazón o le hace una peineta en este o en aquel acto, de si la prensa conservadora de Madrid insiste (ese “Mazón caerá” que firmó el director de Abc en su portada) o hace otras cuentas, de si el presidente está mejor o peor de ánimo. Estamos atentos hasta de con quién se enfada o se amiga cada día el jefe del Consell: hoy nombro a Gan Pampols y mañana no lo aguanto pero pasado me reconcilio con él porque a la fuerza ahorcan; hoy tacho de traidora a María José Catalá, mañana no soporto a Luis Barcala, pasado sospecho de Susana Camarero; ahora me fío de Mompó pero no lo perdáis de vista, ni a Pablo Ruz ni a Eduardo Dolón tampoco, no vaya a ser; ahora no me fío de Juanfran Pérez y que todo el mundo note el frío. Y todo igual. Los periódicos de esta tierra nos estamos equivocando: todas las mañanas a primera hora publicamos el pronóstico del tiempo y el estado de las carreteras. Deberíamos añadir a esa información de servicio el parte sobre el talante con el que el presidente se levanta.

La cuarta autonomía del país está a expensas de la resistencia de quien la preside. No de la recuperación o el progreso de sus ciudadanos. La Generalitat que dirige Mazón ha hecho muchas cosas buenas y necesarias para paliar los efectos de la DANA: ha librado ayudas importantes reduciendo al mínimo la burocracia, ha repuesto con agilidad carreteras, puentes, saneamientos, infraestructuras básicas. Se ha hecho, en muchos casos, un trabajo admirable. Pero en su empeño por confrontar con el Gobierno central para eludir sus propias responsabilidades el 29O, todo eso bien hecho queda siempre en un segundo plano porque la imagen que se traslada de continuo es una imagen negativa, de enfrentamiento en blanco y negro. También el Gobierno central ha hecho muchas cosas relevantes. No son un regalo, sino que le compete hacerlas. Pero se han hecho. Y de la necesaria unidad de los dos habrían salido acciones de verdadero calado, que no se limitaran a la reconstrucción sino que, además de ofrecer el consuelo y la esperanza a los damnificados que hasta aquí no han tenido, al mismo tiempo habrían permitido utilizar la catástrofe para relanzar la Comunitat Valenciana. Pero a Mazón le convencieron de que su mejor opción era ir contra Sánchez y Sánchez decidió incluso antes que la que más le convenía es que Mazón quedara reducido a la categoría de meme.

El Gobierno de la Generalitat fracasó el día más trágico en décadas para los valencianos. Y eso, como cantaba Víctor Jara en otro contexto distinto y terrible, no lo pueden lavar ni todas las lluvias del sur. Que el de Pedro Sánchez tampoco hiciera su trabajo no exime al de Mazón de no haber hecho el suyo, como tantas veces se ha escrito aquí. El 29O se produjo un fenómeno natural de dimensiones extraordinarias para las que ningún gobierno puede estar preparado. Pero el de la Generalitat no hizo ni lo mínimo exigible, como machaconamente está poniendo de relieve la instrucción judicial. El presidente no estaba y ni siquiera hoy se sabe a ciencia cierta dónde estaba en horas cruciales. La consellera que debía dirigir la respuesta a la emergencia no sabía qué hacer. Otros consellers con responsabilidades importantes se iban a entregar premios a la misma hora en que sus conciudadanos se estaban ahogando. El centro operativo, el tristemente famoso Cecopi, se convocó cuando ya no había margen de maniobra y lo más suave que se puede decir de sus reuniones es que aquello era el camarote de los Hermanos Marx, en versión drama. El “Gobierno de los mejores” fue esa jornada el “Gobierno de los peores”. Que el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco respondiera como debía, que la vicepresidenta de Transición Ecológica, en tránsito en aquellos momentos hacia una vicepresidencia europea, digo de Teresa Ribera, cometiera la ignominia de no aparecer por Valencia, adonde sigue sin venir, o que el ministro Marlaska estuviera más ocupado de los errores ajenos que de los suyos, son pecados capitales que seguro que también pasarán factura a quien los cometió, pero que no borran los contrarios.

Mazón machacó este martes a la oposición en las Corts con un discurso durísimo de cinco horas donde cada frase era un puñetazo y que estaba magníficamente estructurado para el fin que perseguía: tratar de convertirse en una víctima más y dejar claro, no sólo que terminará esta legislatura, sino que quiere ser el candidato a la reelección. Es el mejor parlamentario que hay en ese hemiciclo, así que también destacó en las réplicas. Al mismo tiempo que ametrallaba a sus señorías, se deshacía de quien de verdad le ha plantado cara estos meses, el presidente de la patronal, Salvador Navarro, al que puso en la diana el jueves anterior consiguiendo que renunciara en tiempo récord para que sus amigos y hermanos (los de Mazón, digo), vuelvan a convertirse en reyes de taifas.

Pero todo eso, más allá de deteriorar las instituciones (da vergüenza ver en qué se han convertido las Corts, las diputaciones, los principales ayuntamientos…, pero más aún sorprende la afasia de la sociedad civil, incluidos los empresarios de AVE o los sindicatos “de clase”), tiene un recorrido corto. La semana empezó con un Mazón como en sus mejores tiempos, pero ha acabado con las víctimas de la DANA siendo escuchadas por primera vez en Bruselas (para vergüenza del Reino de España, que como escribió el director de Levante aún no las ha dejado hablar ni en las Corts ni en el Congreso), ante cuyos eurodiputados exigieron algo tan simple y tan de razón como una investigación de lo ocurrido. Y con la juez de Catarroja enviándole, para que no diga que oficialmente no sabe nada, la invitación a declarar voluntariamente, pero como investigado, en la causa por la Gran Riada en la que ya se contabilizan 230 víctimas. Para rematar, Gan Pampols se ha ido a Madrid a decir que los ciudadanos tienen que aplicar en estos casos medidas de autoprotección que son de sentido común: si viene agua, no bajes al garaje a coger el coche. Claro. El problema, vicepresidente, es que no se les avisó de lo que venía y mal puedes protegerte de lo que desconoces.

¿Sentido común, dice el vicepresidente saliente? Sentido común sería que el Consell, por boca de su presidente, reconociera todos y cada uno de los errores que cometió en su día y diera a los damnificados, al menos, el alivio de la empatía. Pero eso no va a suceder. Es lo que ocurre con los minutos basura: que a todo el mundo le resultan insoportables. Imagínense, cuando se pretende que los minutos se conviertan en años. Pensándolo bien, rectifico. Háganle caso a Gan Pampols: protéjanse.