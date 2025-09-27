─¿Qué te ocurre, JC? Hacía tiempo que no te veía tan soliviantado.

─Cabreado, Pa. Encabro… fuertemente disgustado.

─Pues no sé… Aquí no ha habido ningún problema, las cosas fluyen con la tranquilidad de los siglos por venir, sin nada que hacer…

─Lo sé. Se trata de allá abajo.

─¿La Tierra?

─Afirmativo.

─¿España nuevamente?

─Esta vez no. He visto una manifestación de seguidores de Maduro.

─¿Maduro? ¿El sujeto ese que se disfraza con un chándal antes de hacer el ridículo al abrir la boca?

─Ese.

─¿El amigo-socio de Zapatero (a quien yo confunda y ya subirá por aquí algún día, ese mentecato)?

─El mismo.

─Maduro, el que le birló las elecciones a…

─Sí, Pa. Ese Maduro. El único Maduro que conocemos, el Maduro sátrapa y de cociente intelectual límite, pero que ha sabido dominar a todo un gran país con artimañas poco confesables.

─Ufff… Ese Maduro…

─Pues te decía que en una manifestación de afines al sujeto, vi a un tipo que lucía una gorra con un lema: “Dudar es traición”.

─Bueno… una gorra… tampoco es para ponerse a convulsionar…

─¿No te das cuenta, Pa? ¿“Dudar es traición”?

─Bueno…

─Es que eso es lo que está arrasando al mundo. Esas certezas de la gente, que no se plantean otras alternativas más que las que les inculcan sus líderes de opinión. Y el mundo se ha hecho grande precisamente por las dudas: el dudar es lo que ha hecho avanzar la ciencia, la sociedad, la tecnología.

─No sé yo…

─Pues yo creo que no existen blancos y negros. Pa. Que el mundo es un conjunto de grises y que aquellos que ven verdades absolutas con capaces de negar la realidad con tal de mantener ese apriorismo, son auténticos presos de sus biografías, de sus creencias. Y éstas no les dejarán avanzar.

─Un poco de certeza siempre hace falta, JC.

─Un poco, tú lo has dicho. Pero yo reivindico los matices. ¿Sabes que a los niños se les ha de contar los cuentos con buenos y malos? Porque su mentalidad infantil ha de aprender a diferenciar el bien del mal. Por eso las princesas son tan guapas y puras y las brujas horribles y malolientes. Pero a partir de la infancia se abre el reino de los matices, y los que pertenecen al club de la interrogación son, con seguridad, buenas gentes. Demócratas, personas con las que se puede discutir y discrepar. En cambio, los afectos al signo de exclamación, a la verdad y la certeza absolutas, son gentes peligrosas, los llamados “hombres de fe”, esos que tarde o temprano toman las llamadas “decisiones irrevocables”.

─Nosotros apreciamos a los hombres de fe, como tú les llamas.

─Me estoy refiriendo a los absolutistas, no a los piadosos. Pero también sabes que la fe mal interpretada ha causado muchos males en la Humanidad.

─Bueno…

─Detrás de cada guerra siempre hay un hombre partidario de la certeza absoluta, que ha disparado el primer tiro. Esas creencias sin matices caminan con los vestidos sucios de sangre y cuando mata siempre lo hace en nombre de la verdad. La duda, en cambio, es la madre de la tolerancia y la curiosidad, esas virtudes que tan raro es ver unidas en una misma persona. Porque los jóvenes son curiosos, pero no tolerantes. Los ancianos son tolerantes, pero han perdido el gusto por la curiosidad. Los grandes hombres, en cambio, saben ser curiosos y tolerantes al mismo tiempo.

─Me estás dando un mitin, JC.

─No Pa. Solo intento explicarte, porque yo dudo. Dudo continuamente, dudo de todo. El que no lo hace es como si supiera todo por anticipado, no es capaz de asombrarse ni está dispuesto a reconocer los errores. Y los humanos, Pa, sin errores apenas son nada.

─Pero convendrás conmigo que un mínimo de fe es necesario en la vida, para emprender proyectos… ¡Sin fe no hubiéramos llegado a donde estamos!

─Ciertamente. Pero debe ser una fe que sepa aprender de los errores. No esa fe que se empecina en su infalibilidad, en lo absoluto de sus planteamientos. Créeme Pa, y tú lo sabes bien, nada hay de absoluto en el cosmos, todo es gris, un continuo de grisura desde el blanco hasta el negro más intenso.

─No sé yo…

─Hay algo que emerge de lo más profundo del alma humana, llámalo inconformismo, rebeldía, sed de justicia… humanidad en una palabra, que hace buscar y buscar: dudar y dudar…

─No sé el porqué, pero hoy yo dudo estar de acuerdo contigo.