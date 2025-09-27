Aquella lonja de frutas y hortalizas de Orihuela

En épocas pretéritas, siendo yo muy joven, era la Lonja de frutas y hortalizas uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. El centro de toda la actividad comercial agrícola de la Vega Baja.

Era mi padre el asentador número dos, por lo tanto, pasé en aquel lugar muchas horas de mi niñez y adolescencia.

Mis recuerdos se centran en unos hechos y personajes muy peculiares que, o bien trabajaban allí o visitaban el lugar como ocio y distracción.

Exceptuando los martes y viernes que eran días de mercado y todos trabajaban con ahínco, el resto de la semana se relajaba el personal, realizaban corrillos y tertulias donde se hablaba de todo, se jugaba a las cartas utilizando las banastas como asientos, se hacían almuerzos en común, y los más o menos doce asentadores y sus empleados formaban una gran familia donde existía un buen ambiente.

Como ya he dicho, los martes y viernes eran días de mercado, la actividad en la Lonja era frenética esos días, especialmente los martes. Tan identificado estaba el martes con el mercado que ambos se fundían en una sola cosa. Se cuenta que, en una ocasión un comerciante de tejidos llamó por teléfono a un proveedor de Barcelona realizando un encargo urgente y le indicó: “Remítamelo enseguida que mañana es martes en Orihuela”. A lo que el catalán socarrón respondió: “Aquí en Barcelona también será martes mañana”.

Continuando con la Lonja, recuerdo que había sólo un teléfono que daba servicio a todo el personal, era el número 45 y funcionaba con una manivela que enlazaba con la Central de Teléfonos, y esta, a su vez, enlazaba con el número solicitado, pues bien, cuando alguien quería hablar con algún asentador llamaba a dicho número a través de la señorita operadora de telefónica y el guarda, que por entonces era un hombre mayor apodado “El Charamita”, cogía el aparato y a voz en grito llamaba a la persona requerida.

Los minoristas que hacían sus compras en la Lonja, debían transportar la mercancía hasta sus comercios, ubicados generalmente en la extinguida Plaza de Abastos, sólo existían dos modos de hacerlo: Transportando sus bultos en varios viajes en los portaequipajes de sus bicicletas, o contrataban los servicios de un carretero que, tirando ellos mismos de sus carruajes de mano, realizaban el trabajo con gran destreza.

“Los Coloraos” eran dos hermanos gemelos que se dedicaban a hacer esos portes, pero ellos utilizaban mulas tirando del carruaje, cargaban tanto los carros que a la subida del Puente de Poniente resbalaban los animales sobre los adoquines, y ellos, con unos látigos larguísimos que manejaban con gran habilidad, los agitaban en el aire y, sin tocar a los animales conseguían cruzar el puente.

Los juegos que practicábamos los niños de los asentadores eran muy diversos. Pero lo que me induce a recordar este emblemático edificio era el gran servicio que prestaba al pueblo de Orihuela, estoy seguro de que lo añorarán muchos.