Mazón nos saca la lengua

Aquel día de octubre de agua, sombras y barro, el presidente Mazón perdió a 229 de sus ciudadanos. También perdió su legitimidad, su sentido del ridículo y la vergüenza. ¿Fue culpable Mazón de esas muertes? La Justicia anda viendo si la extraordinaria ineptitud del Consell contribuyó a alguna de esas muertes que, quizá, pudieron ser evitadas con una gestión mejor. No fue posible porque si algo caracteriza al Gobierno de Mazón es una incompetencia reiteradamente comprobada. No sé si se probara la causalidad entre la desidia y los fallecimientos, pero la sospecha se ha quedado a vivir entre nosotros. ¿Qué le pasa a la derecha para mostrarse especialmente inútil para gestionar integralmente catástrofes, sean de agua, sean de fuego? Quizá la confluencia de tres factores.

El primero es la ausencia de convicción para enfrentarse a la «sociedad del riesgo» que se vislumbra en fenómenos de largo alcance y no en la mera suma de contingencias, de momentos, de problemas que ya se resolverán con un talonario o por una mano invisible. El cambio climático no es percibido porque la derecha no suele tener pensamientos de largo plazo y porque supone restricciones al negocio: la idea de que el cambio climático puede acelerar y alimentar gravemente procesos que siempre han existido –lluvias o incendios u olas de calor o frío- es algo ajeno a su convicción existencial porque exige planificación e inversiones públicas –y aumentos tributarios- muy molestas.

El segundo es psicológico y afecta a bastantes políticos/as de la derecha. Aquí Mazón se vuelve trágicamente metafórico: los políticos de la derecha son más felices en sus cargos que los de la izquierda o, al menos, más superficialmente felices: no permitas que un aguacero te prive de una buena comida y una larga sobremesa. Aunque corran rumores. Mejor, incluso, si, dadas algunas circunstancias, corren rumores como corre el vino en los buenos brindis. El comportamiento y declaraciones de algunos miembros del Consell, aquellos días, muestran el tremendo desasosiego al interactuar con víctimas o voluntarios. No han venido aquí para eso.

El tercero es la emergencia en la derecha, con relativa facilidad, de un pensamiento jerárquico, que impide desplegar empatía democrática, entender que han de escuchar a priori y con humildad a especialistas y vecinos, que no deben insultar al discrepante y que las personas que están al otro lado del agua o las llamas son, eso, personas, seguramente angustiadas, aterradas. Y que siguen conformando el soberano y que merecen especial cuidado como víctimas e igual respeto como soberano. O sea: que la preparación de situaciones de peligro y la gestión posterior es infinitamente mejor con diálogo que con evasivas, opacidad y engaño.

Claro que hay excepciones, en la izquierda y en la derecha. El problema es que a Mazón sólo le queda una fama irrecuperable y la extrema derecha como amiguita del alma. Porque -¡da hastío repetirlo!- la cuestión no es, por ahora, si pudo hacer algo en las horas clave para reducir el número de víctimas. Lo esencial es que si pudo hacer no lo hizo porque no estaba donde tenía que estar. Y no aprende: sigue hablando de dinero cuando otros aún hablan de vidas, de la pura vida arrebatada y del silencio de cieno de la Presidència de la Generalitat. Claro que los bienes son necesarios. Pero no le hables de electrodomésticos al que ha perdido un hijo o un hermano y él no estaba allí, porque estaba, al parecer, en la sobremesa más larga del mundo. Eso es perder –quizá para siempre- el sentido del ridículo, que es un sentido clave para asegurar la vida en comunidad. Mazón ha roto la comunidad básica, la de la vida, con su desaparición. Cuando se puso, en mala hora, a jugar al triángulo de las Bermudas con relojes mágicos, que se saltan el tiempo si es preciso.

Sin vergüenza. Sin nada de vergüenza en sus bolsillos. Refugiado en el «y tú más». Gan Pampols, militar de fuste con el que colaboré y al que admiré siendo conseller, fue traído aquí a fracasar. Una pena. Nadie que no se sienta fracasado dimite anunciándolo con tanto tiempo. Con el respeto que merece, su actitud me ha recordado a Diella, esa inteligencia artificial que el presidente de Albania ha nombrado ministra encargada de prevenir y perseguir la corrupción. Hombre íntegro, estoy seguro que ha actuado según su conciencia. Pero exento de responsabilidad política e incapaz, por las circunstancias, de generar empatía, y hasta antipatía, será recordado como el que habló en una cámara de vacío de la necesidad de coordinación de las administraciones. Y no seré yo quien le lleve la contraria. Pero es que, por errores que haya habido en la administración del Gobierno de España, ninguna es comparable con la cruda ausencia de Mazón y su actitud posterior es inconmensurable con cualquier otra. Esto no es cuestión de investigar. Es así de fácil: esa tarde llovió mucho y el presidente no estuvo, ni mucho ni poco. Pero eso Gan no podía decirlo. Al fin y al cabo era su vicepresidente.

Y ahora Mazón habla en les Corts cinco horas, y dos más de réplica. Los autócratas suelen hacerlo. Los dirigentes demócratas no, porque saben que ese aluvión impide el debate racional y la comprensión por parte del pueblo, primera condición de acción democrática posible. Así que dijo de todo, para nada. Menos de aquella tarde, claro. La mentira crece con los redundantes silencios. Cada silencio es la negación de lo que pasó, porque algo pasó. Pero dijo de todo. De entre todo eso me quedo, alucinadamente sorprendido, con su anuncio de cambiar el nombre de la Acadèmia Valenciana de la Llengua por el de Acadèmia de la Llengua Valenciana. Es para que así hablemos en valenciano –él el primero, supongo- y no en catalán, que es lo que hacemos comúnmente, conducidos por académicas y académicos enemigos del pueblo, quizá culpables de la dana. A lo mejor no recibe a las familias de las víctimas por si le hablan en catalán y le da un vértigo del disgusto. No cae el presidente en que por más que cambiara el nombre, los integrantes –que tan gran labor de diálogo y pacificación han realizado y realizan- seguirán reconociendo y normativizando la llengua (valenciano) o la llengua (catalán) salvo que en la ley se eliminen profesores o escritores y se les sustituya por alguna clase de policía patriótica lingüística. Trump ha reivindicado en la ONU haber acabado con siete guerras. A Mazón le basta con acabar con esta guerra invisible que sólo la genera él e incultos a los que protege. No sólo, pues, merece el Premio Nobel de la Paz sino, también, el de Literatura. Pa chulo él y no el pelo zanahoria. (Tampoco es que Mazón se acordara de Palestina, Dios le libre de mostrar sentimientos de solidaridad).

Ahora, para demostrar que la falta de sentido del ridículo y la pérdida de vergüenza conducen a la desmesura, conviene recordar lo que hay que hacer para cambiar el nombre de la Acadèmia que, por iniciativa del PP y con apoyo del PSOE, es un órgano estatutario. Se requeriría, según el Estatuto de Autonomía y la Constitución, lo siguiente: 1) El acuerdo sobre el texto debe aprobarse por 2/3 partes de les Corts –o sea: 66 miembros; PP y Vox tienen 53-. 2) Una vez aprobado debe enviarse a las Cortes Generales que lo tramitan como Ley Orgánica, o sea, que precisa de mayoría absoluta en cada Cámara –no hace falta indicar la facilidad de acuerdos en Madrid…-. 3) Aprobación por referéndum del pueblo valenciano… y no es preciso enaltecer el entusiasmo con el que el pueblo valenciano acogería la consulta. Aunque se pusieran mañana a trabajar, es imposible que se apruebe en esta Legislatura… ni en las siguientes. Pero mire usted: esta es la propuesta estrella de un mentiroso compulsivo. Del mayor cobarde político que pueda imaginarse, que sólo concibe, ya, mentir para escapar de sus engaños y sus miedos. Nosotros somos los presuntos burlados: a los que se les saca la lengua mientras su espíritu sigue reposando en El Ventorro, santuario de esencias, tabernáculo de ilusiones perdidas. Allí yace lo que el pueblo esperó en vano. Allí, con lenguas de fuego, Mazón tuvo su Pentecostés. Ahí siguen él y su don de lenguas.