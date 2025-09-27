Menciones y ausencias

El peso del silencio ★★½ Autoría y dirección: Vicente de Ramón

El drama de la Guerra Civil se centra en Alicante. Por extensión, los devastadores efectos de cualquier conflicto bélico. Gente de a pie envuelta en un mal sueño, como así sucede en «El peso del silencio», la oportuna obra de Vicente de Ramón que fue ganadora de la VIII Residencia de Producción Teatral José Estruch. La serie de episodios busca el interés de los espectadores por el instinto de sobrevivir en un ámbito de hostilidad, vulnerabilidad e incertidumbre. Los diversos papeles están interpretados por Francisco Torres, Gemma Martínez, Fran Palacios, Enrique Sebastián, De Ramón y Marta Villagordo. Narran en forma de monólogos y diálogos, pero se echa de menos un mayor sentido teatral donde la visualidad de las situaciones sea la tónica general a través no solo de las palabras, sino de un amplio lenguaje físico. Los testimonios no son suficientes y no adquieren un sabor que atrape más. Las correctas interpretaciones asumen estas directrices textuales. El asunto tiene su clara dosis de distensión y faltan más dramatismo e impacto emocional. Destacan la expresividad y el firme trabajo actoral de Vicente de Ramón, quien también ha dirigido las escenas con la limpieza exigible. El diseño de luces y sonido es de Alejandro Andreu. La escenografía de Torres, uno de los intérpretes, y la locución de Kety Rico en un espacio sonoro muy insuficiente. Uno de los pasajes, de corte poético, evoca la figura de Miguel Hernández, otra víctima de esa barbarie. Ausencias y menciones sobre el bombardeo del mercado central en una pieza que invita a la reflexión a fin de no caer en errores similares. La ciudad aguantó hasta el último minuto. El puerto de salida de los exiliados, aunque no todos pudieron huir en el Stanbrook y el Marítima. En suma, el ambiente de crisis general y el golpe militar que lideró Franco contra la legítima Segunda República y que dio lugar a una dictadura de carácter fascista con todas sus repercusiones negativas. Un estreno en el Principal alicantino con numeroso público.