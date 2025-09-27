Parece que tenemos una herencia despechada o malintencionada que nos persigue desde los tiempos de los estados totalitarios, cuando se podían cercenar las libertades individuales y sociales sin el más mínimo recato.

Algo que creíamos desterrado gracias a las modernas democracias europeas, se agazapa traidoramente tras las fórmulas magistrales de los nuevos gurús que ostentan el poder legislativo, por supuesto, amparados en la más estricta y luminosa legitimidad que le otorgan las urnas.

La ideología de quien detenta el poder se despliega en la promulgación de leyes y traza las líneas maestras por las que discurrirá la forma de vida de los gobernados, independientemente de su propia ideología.

El poder hegemónico del estado se ve alimentado por una estructura burocrática y administrativa al alza, con una carga ideológica desproporcionada, donde cada vez se encuentran más encorsetados los valores sociales, manifestando un afán casi neurótico de proteccionismo exacerbado.

Es como si el gobernante tuviera que convertirse en el padre espiritual y material de los ciudadanos, cuidando y velando por sus intereses, ya que la ciudadanía, por su corto entendimiento y preparación, son incapaces de afrontar los problemas que les platea la vida cotidiana.

Bajo este paraguas, estamos aprendiendo a ser dóciles, doblegándonos a la realidad que nos hacen ver desde los poderes públicos. Es una de las formas menos lesivas y más convincentes de poder legislar posteriormente sin la matraca de grupos sociales en contra y con argumentos que pudieran dejar en evidencia al sistema y, sobre todo, a los ideólogos que ponen en marcha toda esta maquinaria.

En muy pocos años se ha dado un giro espectacular a la forma de vida de los españoles, a base de prohibiciones. Muchas de las regulaciones impuestas ahora desde el poder legislativo con afán de proteger a los desvalidos ciudadanos eran antaño propuestas por la propia sociedad y reguladas por sanción social.

Nos hemos ido convirtiendo en memos sociales y si no tenemos una ley en la que ampararnos no sabemos qué hacer. Se regula absolutamente todo lo pensable, pero, lo malo, es que lo impensable también comienza a generar normativas.

Se amontonan propuestas y se legisla sin compasión sobre los fumadores, los bebedores, los conductores y usuarios de vehículos, el etiquetado, el rotulado, la lengua que ha de usarse y un sinfín de cuestiones que pueden llegar a saturar al más templado.

Hemos pasado de los tímidos carteles de «no hablar con el conductor», «no escupir en el suelo» o «se prohíbe cantar en este local», a una arrebatadora y desquiciante retahíla de prohibiciones. Mi consejo es que se aproveche hoy, porque mañana estará prohibido, sea lo que sea.