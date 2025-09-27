Propuesta de homenaje de los ciudadanos de Benidorm a Óscar Tusquets Blanca

Antonio Manuel Puchades Orts propone a los ciudadanos de Benidorm realizar un homenaje en vida a: D. Óscar Tusquets Blanca (84 años), insigne intelectual y defensor de ésta ciudad desde hace más de 50 años, en multitud de actos y foros donde ha participado, éste homenaje propuesto a los ciudadanos de Benidorm, las asociaciones locales, así como el tejido empresarial y profesional de la ciudad, debería realizarse en el “Benidorm Palace”, marco ideal para concertar junto al Homenaje conferencias sobre el urbanismo de Benidorm, invitando a participar a distinguidos conferenciantes.

Óscar Tusquets forma parte de una generación de arquitectos, sociólogos y urbanistas a los que Benidorm fascinó desde el minuto uno. De una generación que en el último medio siglo no se ha cansado de predicar en el desierto las bondades del urbanismo en altura.

En la exposición denominada “Gran Benidorm” que realizó en Barcelona, Londres y Benidorm en el año 2017, plasmó la mejor definición a mi juicio de la ciudad de Benidorm:

“ Benidorm es grande :

Grande porque ostenta el liderazgo turístico europeo y del Mediterráneo desde hace 45 años.

Grande porque se asienta en un emplazamiento excepcional: largas playas orientadas al Sur y una cadena montañosa que la protege de las inclemencias del Norte.

Grande porque es el paradigma de las ventajas de la ciudad densa y de la edificación en altura.

Grande porque es la única ciudad de Europa que cada año es un poco más bella.

Y Grande porque se puede recorrer a pie”.

En su libro “Pasando a limpio”, publicado por la editorial Acantilado en el año 2019, introdujo un capítulo sobre Benidorm en el que textualmente dice:

“Mi fascinación por Benidorm no es de ahora sino de casi medio siglo atrás, de cuando, en 1976, el sociólogo Mario Gaviria convenció a un grupo de destacados arquitectos de Madrid y Barcelona para visitar la ciudad. Todos acudimos intrigados por el prestigio del sociólogo, aunque no demasiado convencidos, la verdad. Nada más llegar, Mario nos llevó a la cumbre de Sierra Helada. Hace poco, y poco antes de morir, él aseguraba recordar perfectamente mi expresión nada más bajar del coche y contemplar la ciudad desde lo alto: ¡Hóstia que bonic! Si lo afirmaba seguro que fue así, no recuerdo exactamente la locución que exterioricé, pero sí la poderosa impresión que me produjo el espectáculo. La visión desde Sierra Helada, reproducida en tantas postales, póster y documentales, es realmente bella pero induce a error. Lleva a error porque, visto desde lejos y fotografiado con teleobjetivo, el ensanche de Levante -lo verdaderamente interesante de la ciudad- parece muy denso. Los rascacielos se hacinan y Benidorm parece Manhattan o Hong Kong. Nada más lejos de la realidad; pasear por el estrecho desfiladero entre rascacielos de Wall Street es subyugante, pero también atemorizador; pasear por Benidorm, por este ensanche soleado, lleno de espacios libres entre torres distantes, es una delicia. Esto es así porque este ensanche tiene, casi desde su inicio, unas ordenanzas de edificación sencillísimas y de una eficacia indiscutible…

…Benidorm me parece bello. Quizá no tenga ningún edificio de excepcional calidad arquitectónica, pero tampoco lo tiene, por ejemplo, Portofino. En ambos casos, su arquitectura es la usual en su tiempo y en su tipo de construcción, pero su planificación es tan inteligente y su adecuación al lugar tan acertada, que, en su conjunto, son una belleza”.

En una entrevista publicada en el diario Información fechado el 6 de marzo de 2017, Óscar Tusquets define a Benidorm como:

“Un lugar único. Uno de los lugares mejor construidos del mundo. Conozco Benidorm desde hace más de 50 años gracias a Mario Gaviria, que nos trajo a un montón de arquitectos a ver como se estaba desarrollando lo que entonces era un urbanismo nuevo. Un urbanismo que nos dejó a todos con la boca abierta, pero que fue muy denostado durante mucho tiempo de manera errónea”.

Muchas gracias por vuestra consideración y espero una respuesta positiva por todos los ciudadanos de Benidorm, por todos los motivos aquí expuestos y podamos cumplir la máxima: ¡es de bien nacido ser agradecido!