El riesgo de no servir de coartada. Navarro: Kapput!

Dice el refrán que dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos y también que pelearse contra el poder puede ser romántico, pero poco práctico. Que me lo digan a mí y, a partir de ahora también a Salvador Navarro, presidente de momento de la CEV, pero ya ex desde el momento que no se presentará a una reelección que tenía perdida desde el (se han ido) “Juntos” que le espetó el ex MH en la Noche de la Economía Valenciana, asociándole al ministro de Economía y a la delegada del Gobierno. ¿Su delito? Que no les cuenten milongas: no haber servido de coartada a Mazón para los postres en la fecha fatídica de la dana. ¿Tanto poder tiene todavía Mazón? Pues hombre, quien firma en el Boletín Oficial lleva mucho adelantado. Siempre pienso que no prevalecerán las fuerzas del mal, eso dice la doctrina del Vaticano, pero es mentira. El lado oscuro es más poderoso, al menos en primera instancia.

En el Quijote apócrifo de Avellaneda se dice que “viendo la barba de su amigo remojar, echen la suya a quemar”. Obviamente cuando el barbero estaba en la casa de al lado el siguiente en su lista eras tú, pero el dicho es aplicable a cualquier circunstancia vital. Cervantes, fuera seudogay, gay a la fuerza o hetero irreductible, que en eso no me meto, tenía muy claro cómo funcionaba la humanidad y puso en boca del Quijote de verdad: “¿No sabes tú que no es valentía la temeridad? (…) Retirarse no es huir, ni el esperar es cordura cuando el peligro sobrepuja a la esperanza, y de sabios es guardarse hoy para mañana, y no aventurarse todo en un día”. Don Quijote era muy cobardica, lo mires por donde lo mires, era capaz de enfrentarse a los molinos y al mismo tiempo de recibir una somanta de palos de unos villanos o dejar a Sancho a su suerte. “Y así yo confieso que me he retirado, pero no huido; y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores”. Mentira podrida, la valentía tiene un aquí y ahora y todo lo demás son excusas de mal pagador.

No había que ser Nostradamus para augurar que Navarro, en actitud y talantes quijotescos, se había creado enemigos eternos por no someterse a la presión de los malandrines (y de paso no arriesgarse a cometer perjurio cuando fuera llamado al estrado). Y más cuando los días posteriores comunicó a Feijóo que la situación era insostenible y debía actuar. Pero ya sabemos lo que manda Feijóo en su partido, y ni hizo, ni dejó hacer, dejando a los pies de los caballos a su pepito grillo. Vamos, lo habitual.

No conozco de nada a quien presuntamente será el nuevo presidente de la CEV, pero no le arriendo las ganancias si desde el primer día se deja mangonear. Y, desde luego, que les pille confesados a los empresarios que crean en las organizaciones empresariales, que no sé si a estas alturas serán muchos. Con la experiencia acumulada les diré, por si les sirve, que cuando el poder domina las instituciones, éstas se convierten en esclavas inútiles, en cascarones vacíos. Y ya se sabe que lo inútil se desecha más pronto que tarde. La irrelevancia es el paso previo a la extinción.

Los cómplices de esta conjura palaciega sin duda que intentarán cobrar sus treinta monedas, cosa diferente será si llegan a tiempo al reparto. Hay otra variable en esta ecuación: veremos si la decisión de Navarro de retirarse sin pelear es en Alicante la firma del armisticio o el inicio de una guerra de guerrillas, que todo podría ser, porque ni lo que hay seduce ni lo que quiere llegar emociona. Probablemente tampoco la sangre llegue al río, pero no duden que, en cualquiera de los casos, habrá damnificados que esperarán su momento.

Con unas organizaciones empresariales atomizadas, sin fuerza real ni independencia, con tropecientas presidencias y estructuras que pretenden hacer lo mismo con los mismos aunque con siglas diferentes, no es difícil que el poder entre a saco. Salvador Navarro no es más que la víctima de una partida en la que no se hacen prisioneros y unos políticos que no admiten más que la sumisión absoluta y la genuflexión servil.

Tampoco es el primer caso de la historia reciente en instituciones económicas. No les contaré hoy batallitas del pasado, pero el afán de controlar la sociedad civil es consustancial al poder político sea del signo que sea y hay ejemplos escalofriantes. Lo malo es que sin voces independientes o, por lo menos divergentes, nos cargamos ese edificio de cañicas y palitos que es la democracia participativa y quedamos en manos de los Trumps y sus relatos, camino del pensamiento único y de la unidad de destino en lo universal.