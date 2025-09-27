Maspalomas ★★★★ Dirección: José Mari Goenaga, Aitor Arregi

Hay películas hermosas, en las que habita la vida misma. Esta es una de ellas. En el cartel de Maspalomas aparecen una serie de palabras que nos dan pistas acerca del contenido de la misma: mar, armario, sexo, padre, amistad, libido, orgullo, miedo, amor, sonrisa.

Un hombre de 76 años que ha compartido una relación de 25 años con otro en Maspalomas (un paraíso del mundo gay del sur de Europa) se verá obligado a regresar a su Donostia natal como consecuencia de un ictus. Su hija, de la que se mantiene alejada desde entonces debido a su condición sexual, decide recluirlo en una residencia. Y él opta inconscientemente por volver al armario, dado que serán muchos los pudores que regresarán a su mente.

Partiendo de esta idea, los Moriarti (José Mari Goenaga, Aitor Arregi y Jon Garaño, autores de La trinchera infinita, Handía y Marco) trenzarán una historia íntima donde no faltarán momentos de gran emoción, como los que nos ofrecen el protagonista y su hija (atención a José Ramón Soroiz y Nagore Aramburu, que se van a llevar muchos premios esta temporada). Todo ello llevado con una contención envidiable. Maspalomas habla del dolor de no poder ser uno mismo, y está preñada de detalles que apuntalan esta idea, como cuando la directora de la residencia anima a nuestro protagonista a que no delate su verdadera identidad, con un terrorífico: «¿y qué ganamos con esto?».

Maspalomas es cine con mayúsculas, cine adulto que golpea y concierne.