¿Es católico el alcalde de Elche?

El 14 de octubre de 2024, este mismo diario publicó mi artículo «Al alcalde de Elche tras el día de la Hispanidad». Lo escribí porque, pese a que Pablo Ruz fue profesor de Historia, pronunció el día de la Hispanidad un discurso en el que, ignorando investigaciones sobre la colonización de América, la ensalzó como «una extensión de España misma (…) y una fusión cultural sin precedentes en la Historia». Frente a esta leyenda blanca, me limité a reproducir dos textos históricos que la refutan.

Antes de escribir aquel artículo utilicé Internet para conocer el curriculum del alcalde y leí que «Pablo Ruz es docente en excedencia (…). Hasta 2019, ejerció como profesor titular de Geografía e Historia Contemporánea en el Colegio de Fomento Aitana». Luego, y también en Internet, descubrí que ese colegio, «busca formar buenas personas, buenos profesionales y buenos ciudadanos, (…) según los principios de la doctrina católica y la colaboración del Opus Dei».

A la vista de esta información, deduzco que el alcalde es católico y de ahí mi estupefacción al conocer lo que manifestó hace unos días en la cadena COPE y reprodujo este diario: «Pueden decir lo que quieran, que pregunten en la calle qué opina la opinión pública o qué opinan los solicitantes de la mano abierta del Partido Socialista de traer menas a Elche. Los menas no son niños, eso es una falacia, eso es mentira. Los menas son tíos de 16, 17 y 18 años. Eso no son menas, eso no son niños, eso no son almas desvalidas. Eso no son, en fin, eso son lo que son y no van a venir a Elche mientras yo soy alcalde. Y soy todo lo contundente, todo lo firme y todo lo claro que necesito ser. Es imprescindible para la ciudad y es la voluntad firme de su gobierno y de su alcalde y no hay más debate. Que digan lo que quieran».

Voy a recordar al alcalde dos cuestiones legales y otra ética que en este caso es de mayor calado. El artículo 315 de nuestro Código Civil dispone que la mayoría de edad comienza a los dieciocho años y la Ley de Extranjería de 2000 estableció la protección jurídica al «Menor Extranjero No Acompañado», es decir, al inmigrante menor de 18 años que se encuentra en España sin sus padres o sin ningún otro adulto responsable que lo cuide o acompañe. También le recordaré dos textos, uno de la Conferencia Episcopal y otro del Papa Francisco.

En el documento de la Conferencia Episcopal de 2021 titulado «Niños, niñas y jóvenes migrantes solos» se lee: «La realidad de las migraciones nos ofrece el rostro de uno de sus exponentes con mayor vulnerabilidad: la situación que viven los niños, niñas y jóvenes que inician un proceso migratorio solos, sin ningún familiar o referente adulto a su cargo (…) Ahora se les llama ‘menas’ y de esta manera se les etiqueta y criminaliza, pero en realidad son niños, niñas y adolescentes que están solos y expuestos a un grave riesgo de exclusión y desamparo, pero que buscan un hogar».

El 15 de enero de 2017, el Papa Francisco escribió: «Emigrantes menores de edad, vulnerables y sin voz», mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Cito un párrafo: «Los niños constituyen el grupo más vulnerable entre los emigrantes porque son invisibles y no tienen voz: la precariedad los priva de documentos, ocultándolos a los ojos del mundo; la ausencia de adultos que los acompañen impide que su voz se alce y sea escuchada. De ese modo, los niños emigrantes acaban fácilmente en lo más bajo de la degradación humana (…) ¿Cómo responder a esta realidad? (…) Siendo conscientes de que el fenómeno de la emigración no está separado de la historia de la salvación, es más, forma parte de ella. Está conectado a un mandamiento de Dios: ‘No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto’; ‘Amaréis al forastero, porque forasteros fuisteis en Egipto’. Este fenómeno es un signo de los tiempos, un signo que habla de la acción providencial de Dios en la Historia y en la comunidad humana con vistas a la comunión universal. Sin ignorar los problemas ni, tampoco, los dramas y tragedias de la emigración, así como las dificultades que lleva consigo la acogida digna de estas personas, la Iglesia anima a reconocer el plan de Dios con la certeza de que nadie es extranjero en la comunidad cristiana, que abraza todas las naciones, razas, pueblos y lenguas».