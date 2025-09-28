Conociendo la Historia de Callosa de Segura desde la Escuela

Hoy 28 de septiembre, víspera de la festividad de San Miguel, coincide con el del año 1969 en el que también cayó en domingo, pero además ese día hace, vio la luz la primera publicación con carácter escolar y divulgativa realizada por dos profesores o «maestros nacionales», con gran vocación docente y vinculación con nuestra historia y cultura. Me estoy refiriendo a don Antonio Ballester Ruiz, profesor y cronista oficial de la Ciudad y don Antonio Calvo Guillén, profesor del Colegio Nacional «Primo de Rivera».

Ambos, anticipándose a los cambios que pronto llegarían en la educación nacional y al amparo de un nuevo colegio cuyo primer curso escolar fue el 1969-1970, realizaron y publicaron el libro Historia de Callosa de Segura editado por el Colegio Nacional «Primo de Rivera» bajo los auspicios de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria, presentado tal domingo como hoy de 1969, con composición e impresión a cargo de Imprenta Molina.

Y tal fue el acierto de estos dos queridos y añorados profesores, no solo por la realización de esta primera publicación didáctica y escolar para conocer la historia y singularidad de nuestro municipio, sino por como hemos dicho, adelantarse al nuevo rumbo de la educación que comenzaría en el curso siguiente, con la promulgación de la Ley 14/1970 de 4 de agosto, llamada Ley General de Educación siendo Ministro de Educación don José Luis Villar Palasí. Aquella Ley vino a sustituir el sistema educativo franquista que desde 1939 marcó la enseñanza en nuestro país. Así nació la conocida Enseñanza General Básica, o lo que es lo mismo, la EGB, que permaneció vigente durante veinte años, hasta la puesta en marcha de la LOGSE en 1990.

De esta Ley Educativa con la que muchos nos educamos y aprendimos nuestras primeras letras, lo más importante es que se establecía la Enseñanza Primaria como gratuita y obligatoria hasta los 14 años, con dos años de párvulos (cuatro y cinco años) y ocho cursos divididos en dos etapas: la primera desde 1º a 5º, y la segunda de 6º a 8º. A partir de ahí ya el Bachillerato y COU, Formaciones Profesionales, etc., obteniendo tras la salida de los estudios primarios superados el Graduado Escolar o Certificado de Escolaridad si no se han cumplimentado los cursos con posibilidad de acceso a la llamada FP.

Este es el sistema educativo que conocimos de los Baby Boomer o la generación X, donde se enseñaban todas las disciplinas, con un profesorado entregado a los nuevos cambios y fomentando el conocimiento de nuestro entorno más cercano. Aparecieron las Asociaciones de Padres y Amigos de los Colegios, implicadas en la formación de sus hijos, como la fundada en septiembre de 1969 en el Colegio Primo de Rivera, amparados en el artículo 5º.5 de la Ley, siendo su primer presidente don Antonio Estañ García.

Este nuevo centro escolar, vino ampliar las aulas ya saturadas de las antiguas Escuelas Graduadas Primo de Rivera, comenzando su construcción en el verano de 1968, edificándose a la espalda de los tres vetustos edificios.

Durante las vacaciones estivales escolares de 1969, fueron derribados estos pabellones escolares para ubicar en su solar, instalaciones polideportivas, de recreo e incluso se pretendía equipar con una piscina que no llegó a realizarse.

El edificio tenía en este momento tres alturas y, poco más tarde, su parte central se amplió con una planta más. En 1970 la distribución de las 24 unidades del Colegio era la siguiente: 5 de párvulos, 9 de niñas y 10 de niños. El director del colegio era don Vicente Molins Reig, muy comprometido con la educación de los alumnos y alumnas. Este maestro de maestros, ya decía ese año en la Revista de Fiestas de San Roque que, con este nuevo colegio, se solucionaba algo más del 50 % del problema escolar callosino. Aunque con este centro se fueron cerrando las aulas rurales, seguían existiendo las improvisadas aulas en «almacenes» para los primeros cursos, pasando a partir de segundo o tercero de primaria al edificio matriz. De hecho, don Vicente seguía reclamando un nuevo colegio para albergar a los niños y niñas del municipio con 15.000 habitantes entonces y el retorno de emigrantes callosinos que, tras la crisis del cáñamo, volvían desde Francia y otros países a su ciudad natal.

Aun así, reconocía la importante aportación de este nuevo colegio que seguía denominándose igual que los derruidos ya con carácter de Colegio Nacional como establecida la nueva ley educativa en comparación con los medios con los han contado los maestros para atender hasta ese momento a sus alumnos, deseando que con esta gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria la enseñanza y formación en conocimiento y valores, permitiera a la mayoría completar este ciclo, pues al inicio de la década en el Colegio con edad de 13 o 14 años solo había una treintena de alumnos, los demás abandonaban los estudios principalmente por motivos laborales y de economía familiar.

Entre los maestros que figuraban en el claustro de este colegio figuraba don Antonio Calvo, uno de los autores del libro didáctico mencionado, de quien nos dice el director del colegio en 1971: «Cuando comento con mi amigo y compañero -próximo a jubilarse-, don Antonio Calvo Guillén, el avance de la nueva escuela, el disfrute de todos los adelantos en materia educativa, los modernos edificios que se levantan por toda la geografía española, no podemos por menos exclamar. ¡Gracias a Dios que aún hemos podido llegar a tiempo de trabajar a gusto en escuelas como la que soñábamos en nuestros tiempos mozos y que, justo es decirlo, nunca creímos que podríamos ver convertidas en venturosa, feliz realidad!».

Pero volviendo a la publicación editada por el Colegio en su nueva andadura, no puedo más que alabar la labor docente y cultural de sus dos autores que, de manera altruista y por iniciativa propia, próximos a su jubilación, dejaron esta obra destinada a los escolares de 9 años en adelante, con una distribución por temas o lecciones. Don Antonio Ballester Ruiz, Maestro Nacional y Cronista Oficial, nació en Callosa de Segura en 1910, falleciendo en su querida Ciudad en el año 2007.

Son numerosas sus publicaciones tanto en libros como en artículos dando a conocer la historia de Callosa de Segura, fundó la primera biblioteca en 1960, cuenta con numerosos reconocimientos, entre ellos, Hijo Predilecto de Callosa de Segura. Del segundo de los autores, don Antonio Calvo Guillén, Profesor en el Colegio Nacional Primo de Rivera, podemos decir que también fue un callosino de pro, nació en 1904 y falleció poco después de su jubilación en 1974. De él su compañero en esta aventura didáctica nos dice que era muy perito en Pedagogía, autor del libro Gramática programada en dos tomos y de una «Historia de Callosa» para escolares -a la que estamos dedicando esta tribuna-, además posee varios trabajos inéditos. Tras su jubilación estaba preparando otro libro sobre la historia de Callosa de Segura que no pudo acabar.

La Historia de Callosa de Segura, está estructurada por sus autores en 29 lecciones que abarcan los aspectos históricos, sociales, económicos y culturales de la ciudad, separados por párrafos numerados para facilitar su lectura y aprendizaje a los escolares, facilitando datos, documentos, e ilustrando los capítulos, completándolos con observaciones sobre los hechos acontecidos y las características del municipio. Este libro, ha sido durante mucho tiempo un referente sobre la historia de Callosa de Segura, tanto por su contenido como por sus autores. Fue financiado por el colegio Primo de Rivera y el Ayuntamiento de la Ciudad presidido por don José María Martínez Aguado, saliendo a la venta al precio de 50 pesetas.

En su prólogo los señores Ballester y Calvo nos dicen que «Este sencillo trabajo va destinado a los niños y a las niñas de Callosa. No obstante, a los jóvenes y a los adultos les serán de utilidad algunas de estas páginas», manifestando que «se trata de un pequeño libro didáctico, del cual hemos tratado que resultase ameno e interesante».

De entre sus lecciones, a modo de ejemplo al encontrarnos en la celebración del centenario la concesión del título de Ciudad, en la número 13 nos dicen al respecto de esta efeméride: «Al regresar a Alicante, el Rey D. Alfonso XIII le manifestó al Gobernador su satisfacción por el caluroso recibimiento que le habían dispensado todos los pueblos de la provincia a su paso, pero que, entre todos ellos, el del pueblo de Callosa de Segura el más entusiasta y acogedor».

Así pues, creo que es de merecido cumplimento el festejar hoy el cincuenta y seis cumpleaños de este libro didáctico y recordar a estos maestros e historiadores. Finalizo apuntando como sugerencia, que se podría realizar una publicación facsímil de este documento didáctico como homenaje a la labor docente e investigadora de don Antonio Ballester y don Antonio Calvo. Por último quisiera hacer un reconociendo a la abnegada labor vocacional de los profesores y profesoras de nuestra Ciudad, implicados en la educación de nuestros hijos, aportándoles valores y elementos para afrontar con entereza su futuro.