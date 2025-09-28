La lengua no tapa el desastre de la dana

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, habla por teléfono móvil durante una sesión plenaria en Les Corts Valencianes, a 16 de abril de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El pleno de Les Corts debate las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSPV y Compromís a los presupuestos de 2025. Además, tiene lugar el debate de totalidad del proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. 16 ABRIL 2025;CORTS;VALENCIA;PSPV Rober Solsona / Europa Press 16/04/2025. CARLOS MAZÓN;Rober Solsona / Rober Solsona / Europa Press

“La llengua és molt castigà”. Una compañera mía altamente experimentada en diferentes cuestiones de la vida y de este oficio tan peculiar siempre repite esta frase para evidenciar que por la boca pueden salir todo tipo de barbaridades, por lo que hay que ser cautos y prudentes si no queremos meternos en más de una situación comprometida. La lengua, pobre, todo lo soporta y “donde dije digo, digo Diego” y “este cura no es mi padre”. Que se lo pregunten al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha tenido que desdecirse en varias ocasiones durante estos 11 meses porque todavía no ha dicho qué hizo después de su larga sobremesa del 29 de octubre, aquella que no anuló ni se levantó de la silla pese a los graves apuros que estaban pasando ya miles de ciudadanos.

“La llengua és molt castigà” y por eso las horas de su llegada al Cecopi se han movido más que las maracas de Machín en sus buenos tiempos: quítame un cuarto de hora, dame media hora más... “Reloj no cuentes las horas, haz esta noche (o tarde, en su caso) perpetua”, cantaba mi abuelo mientras se afeitaba en el balcón, que con luz natural se ve todo mejor, me decía. Y a mí me encantaba mirarle y que me diera un beso lleno de espuma. Ya veis cómo se mezclan las cosas. Las buenas y las malas.

Prueba también de que la lengua, en este caso el valencià, todo lo soporta, es el mal trato y ninguneo al que la somete constantemente el Molt Honorable. Como un viejo escudo repleto de golpes, un trapo destinado a los retretes o aquella alpargata vieja que le damos al perro para que se entretenga, el valencià y todo lo que supone su dignificación es usado por el president de la Generalitat para tapar cosas, desviar miradas y azuzar viejos demonios. Que las encuestas van mal, hablo del valenciano. Que la gestión del día de la dana hace aguas, hablo del valenciano. Que hay runrún interno y muchos de los míos no me quieren, hablo del valenciano. Y casi siempre para enarbolarlo como bandera de conflicto entre valencianos. Una herramienta de segregación.

Un cambio imposible

Ahora, ha prometido que cambiará el nombre de la Acadèmia Valenciana de la Llengua por la Acadèmia de la Llengua Valenciana sin decir que se necesitan tres quintas partes de las Corts para cambiar la ley reguladora de la institución impulsada en la etapa de Eduardo Zaplana y que, por tanto, no se va a cambiar jamás. Pero da igual, apelemos al valenciano como un elemento de conflicto que algo despistaremos.

El problema, señor President, es que mucho tiene que despistar en esta ocasión. De hecho, tiene que despistar toda una dana, con 229 fallecidos, mucho dolor, rabia y memoria. Porque, no se equivoque, la lengua puede equivocarse pero nadie podrá olvidarse de lo que sucedió aquel aciago día. Por suerte o por desgracia.