He leído últimamente a algunos pensadores como Harari o Kurzweil, que describen nuestro momento histórico como uno de los más interesantes para ser vividos, en esa larga historia de la humanidad. Según ellos, estamos en trance de crear unas máquinas pensantes tan avanzadas que podrán unirse a nuestra propia inteligencia humana para abordar un superpensamiento más allá de todo lo conocido. Aunque la verdad es que yo no noto nada extraordinario salvo algunos murmullos de que llega la IA (inteligencia artificial). Sin embargo, todo parece indicar que estamos ante un cambio radical en el pensamiento humano. Incluso podemos prever un futuro en el que cada vez más la IA piense por nosotros.

Volviendo a nuestro tema, en estos tiempos, una de las disciplinas que más ha avanzado ha sido el conocimiento de nuestro cerebro y de su funcionamiento. Esto nos ha servido para diseñar esas otras criaturas pensantes que son las máquinas de computar. Sujetos que hemos creado y que como predijo Turing pronto se convertirían en seres pensantes a los que vamos a ser incapaces de reconocer en una conversación. Aún no ha llegado ese día pero parece que estamos en puertas. De momento somos humanos y no robots porque podemos contar el número de bicicletas del cuadro.

Pues bien, todo ese estudio del cerebro y de las redes neuronales, a través de las cuales creamos nuestras sensaciones y pensamientos, ha permitido el desarrollo de este nuevo campo de la arquitectura que resulta ser la «Neuroarquitectura» y que hoy se encuentra en pleno desarrollo. Entendemos por neuroarquitectura el estudio de las impresiones que producen en la psique de las personas los espacios arquitectónicos y sus atributos, a través de una medición y valoración mediante instrumentos propios de la neurociencia. El más importante de esos instrumentos es el Electro Encéfalo Grafo (EEG), capaz de registrar las alteraciones eléctricas que se producen en nuestras neuronas cerebrales cuando reaccionan ante estímulos externos.

Hay que decir que ya existían estudios que aplicaban conocimientos psicológicos a la arquitectura y al urbanismo. La percepción de los espacios arquitectónicos o urbanos se ha descrito ampliamente. Un clásico del urbanismo es el libro La Imagen de la Ciudad, de Kevin Lynch, que estudiaba la manera de ver nuestras ciudades y nos suministraba elementos de análisis para estructurar las imágenes del medio urbano. Todo esto constituyó la psicología de la arquitectura y durante una gran parte del siglo XX consistió en establecer test y cuestionarios que permitieran hacer una valoración de nuestras preferencias. Ahora se ha dado un paso adelante, la neuroarquitectura nos permite apreciar directamente las emociones que los espacios arquitectónicos suscitan en nuestro cerebro.

Ensayar sobre los espacios arquitectónicos se puede hacer mediante la contemplación de la realidad física, pero resulta mucho más factible crear un modelo de realidad virtual para permitir su contemplación, así como reformar el modelo y apreciar nuestras alteraciones neuronales ante cambios en las dimensiones, materiales, texturas, o colores de los espacios. Todo esto puede ser muy importante para el diseño de espacios que mejoren ciertas actividades cerebrales y sobre todo que no empeoren la situación de personas neurodivergentes. Por citar un ejemplo, en arquitectura escolar sería factible estudiar las dimensiones de las aulas más apropiadas, los colores y los materiales utilizados hasta averiguar cuáles mejoran la atención de los alumnos o cómo alteran la capacidad de memoria de los temas expuestos en las clases. Algo parecido puede ser aplicable a otros espacios arquitectónicos como son los lugares de trabajo, incluso la propia vivienda. Asimismo, podemos contemplar lugares públicos en los que podríamos medir el efecto que producen dichos espacios en la mente de las personas y qué elementos podemos modificar para mejorar su percepción. Aunque seguro que habrá arquitectos inteligentes que aplicarán estas técnicas para hacernos consumir más.

Llevando al límite estas propuestas, en el caso del urbanismo podría generarse un modelo virtual de nuestra propia ciudad que nos permitiera ensayar reformas. Barcelona, siempre adelantada, ha creado un Gemelo Digital de la ciudad en la Barcelona Supercomputing Center (BSC) de manera que permite calibrar escenarios de futuro. Estas simulaciones nos permiten ensayar cambios en la fisonomía de la ciudad y advertir los efectos que pueden tener sobre las personas sin tener que realizarlos físicamente.

En los próximos años todos estos estudios sobre arquitectura y urbanismo pueden tener un desarrollo exponencial, modificando nuestros actuales sistemas de diseño, que pueden enriquecerse con aportaciones que provengan de la recogida de experiencias neuronales de grupos de personas diversas. Esperemos que esto nos salve de aquellos errores que se han cometido en el desarrollo de los espacios urbanos y arquitectónicos pasados, con la creación de unos espacios banales que no generaban bienestar. ¡Tengamos esperanza en mejorar nuestras perspectivas!