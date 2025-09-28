Opinión | El palique
Con el sesgo ideológico a cuestas
El otro día salí de casa y cuando me había alejado unos metros del portal, un conocido me advirtió: cuidado, chaval, andas torcido por el sesgo ideológico, lo tienes en los hombros. En efecto, no me había dado cuenta con las prisas. Traté de ponerme derecho, metí barriga, alcé los hombros, caminé erguido. Pero me costó trabajo. Comencé a jadear. Saqué el teléfono del bolsillo, desinstalé una red social y noté un cierto alivio. Luego eliminé las notificaciones de otra y me sentí como más ligero. Apagué el teléfono y sufrí un impulso que me hizo como levitar. Andaba sin cansancio.
Maravillado por tal efecto, no dudé en advertir a una chica joven que se me cruzó y que llevaba unos auriculares gigantes; iba tan doblada que la cabeza casi rozaba el suelo. Llevas el sesgo, le grité. Pensó que quería venderle algo y se quitó uno de los auriculares. Cuando le dije lo del sesgo de nuevo, me dijo: déjame, rojazo. Y continuó. No creo que pudiera llegar a la esquina. No tardé en ver más gente con su sesgo. Un señor que lo llevaba como una riñonera, otro que lo tenía en lo alto de la cabeza y hasta un turista que lo llevaba colgado junto a la cámara de fotos. Le hice un gesto, pero rápidamente me dijo: no sea facha. Me admiré de su buen acento, si bien lo de facha lo dijo como si dijera fasha. Hay que ver lo pronto que se adaptan los extranjeros a nuestras costumbres y palabras, pensé para mis adentros. Cansado de ver a tanta gente sesgada, me dirigí a un parque por ver si encontraba gente relajada. La había, aunque también había gente paseando al perro, perro con correa y sesgo de su dueño en el lomo. Así cualquiera, pensé: sales a la calle y le pones al pobre caniche tu sesgo ideológico en todo lo alto y tu vas tan ricamente, sesgado pero no sesgado y con el móvil funcionando. Encendí el mío. Sentí cierta pesadez. Me sobrepuse. Lo cogí como si hablara con alguien y grité: «Viva la revolución». Y a continuación: «Viva la involución». Y otra vez. Y otra. Entonces se activó la aplicación para pagar con tarjeta. «Acérquelo a un datáfono», dijo una voz mecánica, cansina y conminatoria que salía del teléfono.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Las cabras de Alicante vuelven a volar hacia África y Oriente Próximo
- ¿Qué hace un trabajador de la contrata de recogida de residuos de Torrevieja desbrozando una finca privada?
- Las autocaravanas redoblan la presión en Elche y Santa Pola: 'El veto a aparcar en la costa es ilegal
- Aemet activa la alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral norte de Alicante este lunes
- Alicante se queda sin servicio de Cercanías con Elche y Murcia los dos próximos fines de semana
- Alerta medusa y pez araña: las playas de Alicante avisarán de los peligros de las picaduras