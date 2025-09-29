Alicante y sus grietas invisibles

Protesta por el cierre del Centro de Día de Plaza América: mayores y empleados exigen soluciones / Rafa Arjones

Hay ciudades que se rompen por donde no se ve. No hacen ruido, no se derrumban en un instante, pero poco a poco se llenan de grietas invisibles. Son las grietas de la soledad de un mayor al que se le arrebata su rutina, del niño que espera un espacio seguro que nunca llega, de la familia que se queda en la calle sin que nadie pregunte su nombre.

En Alicante esas grietas crecen cada día. Y no porque falten manos, sino porque sobran excusas. El cierre de un centro de día, los desalojos sin alternativa, los servicios colapsados o las actividades que se retrasan en los centros de mayores no son accidentes: son síntomas de una política que olvida que los servicios sociales no son un gasto, sino el cimiento de la dignidad colectiva.

El Síndic de Greuges lo ha dicho sin rodeos: los derechos sociales en esta ciudad no se cumplen. La falta de información, los retrasos, las condiciones indignas de espacios esenciales como el Punto de Encuentro Familiar o la parálisis en programas básicos no son simples deficiencias técnicas. Son grietas que fracturan la confianza entre la ciudadanía y sus instituciones.

Una ciudad no se mide por el brillo de sus escaparates ni por los discursos de sus gobernantes. Se mide por el cuidado que dispensa a quienes más lo necesitan: mayores que merecen acompañamiento frente al deterioro cognitivo, personas con discapacidad que requieren apoyos sin espera, familias sin hogar que necesitan techo y no desalojos, infancia que pide espacios de protección y no excusas.

Reparar esas grietas no es un gesto heroico, es la obligación mínima de cualquier gobierno que aspire a llamarse humano. Alicante necesita presupuestos que prioricen lo social, infraestructuras dignas en cada barrio y la convicción de que la justicia empieza en lo cotidiano. Sin embargo, el gobierno de Barcala ha demostrado una alarmante falta de sensibilidad, rechazando o ignorando propuestas sociales y presupuestarias que podrían haber evitado buena parte de este deterioro.

Porque cuando una ciudad se acostumbra a vivir con sus grietas, deja de ser hogar para convertirse en escenario. Y Alicante no merece un alcalde que mire hacia otro lado: merece instituciones que escuchen, respondan y acompañen. Ese es el compromiso que seguiremos defendiendo frente a la indiferencia de quienes hoy gobiernan.