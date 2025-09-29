La ceguera voluntaria ante el genocidio: una lección que no aprendimos

Hay palabras que producen dolor, que pesan, que arrastran consigo la memoria del horror. Genocidio es una de ellas. No se debe pronunciar a la ligera. Quienes hemos visto y estudiado cómo Europa lloraba a los muertos de Srebrenica, cómo el mundo giraba la cabeza en Ruanda o cómo los Balcanes se desangraban en directo por televisión, sabemos que esa palabra no se debe usar con frivolidad. Pero también sabemos que hay momentos en los que no pronunciarla equivale a ser cómplice. Y ese momento ha llegado.

Lo que el gobierno de Israel está haciendo en Gaza no es una «operación militar», no es una «respuesta desproporcionada» ni un «conflicto complejo» como gustan dicen los diplomáticos cuando quieren mirar hacia otro lado. Es un genocidio. Con mayúsculas. Una acción sistemática y planificada para aniquilar a un pueblo, borrar su existencia, someterlo al hambre, al miedo y a la muerte. Quien dude de ello que mire las cifras, que escuche a los trabajadores de Naciones Unidas, que lea los informes de las organizaciones humanitarias. Y, sobre todo, que mire a los ojos a una madre palestina que entierra a su hijo por falta de agua potable o porque una bomba cayó sobre su casa.

En pleno siglo XXI, seguimos asistiendo a la peligrosa ilusión de los «pueblos elegidos». Como si la historia no nos hubiera enseñado nada, hay quienes todavía creen que la promesa divina está por encima del derecho internacional. Que la Biblia o el Antiguo Testamento son títulos de propiedad más sólidos que cualquier resolución que el derecho internacional dota de los derechos. Que el sufrimiento histórico legitima la opresión presente. Es como si un país europeo decidiera hoy ocupar a sus vecinos alegando que Julio César pasó por allí hace dos mil años. Ridículo, si no fuera trágico.

La posición del PSOE ha sido clara: el derecho internacional no admite excepciones religiosas, históricas ni emocionales. El Estado de Israel tiene derecho a existir y a defenderse, por supuesto, pero ese derecho no incluye la aniquilación de otro pueblo. Nuestra obligación moral es denunciarlo con todas las letras. Lo hacemos con la agresión rusa en Ucrania, y debemos hacerlo ahora con el genocidio en Gaza.

Sin embargo, en España, la derecha prefiere refugiarse en el eufemismo. El Partido Popular ha decidido que la palabra «genocidio» no debe pronunciarse, no sea que se moleste algún país aliado. Hemos visto la cantidad de países que han reconocido a Palestina como país, por lo que se han quedado solos. Y así, mientras la opinión pública, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos lo tienen claro, ellos niegan la evidencia con el mismo fervor con el que negaron, hace dos décadas, que Irak no tenía armas de destrucción masiva.

Porque esto ya lo hemos vivido. En 2003, millones de españoles salimos a las calles contra la guerra de Irak, advirtiendo de que era ilegal, injusta e inmoral. El Gobierno de José María Aznar no escuchó. Prefirió seguir a George Bush en su aventura bélica bajo el pretexto de una amenaza inexistente. Hoy, dos décadas después, el PP vuelve a situarse del lado equivocado de la historia, incapaz de llamar a las cosas por su nombre cuando la realidad lo clama a gritos.

La historia no absuelve a quienes callan. Y no lo hará ahora con los que, por miedo o cálculo, niegan lo evidente. Cada niño palestino muerto por inanición, cada familia sepultada bajo los escombros, cada hospital bombardeado quedará inscrito en la conciencia colectiva. Y cuando llegue el momento, porque inevitablemente siempre llega, de pedir cuentas, será mejor haber estado del lado de la dignidad que del lado del silencio.

España, como país con vocación internacionalista, con memoria democrática y con un compromiso firme con los derechos humanos, debe seguir levantando la voz. No por simpatía con ninguna causa, sino por coherencia con sus principios. Porque si renunciamos a llamar genocidio al genocidio, estaremos renunciando también a nuestra humanidad. ¿De qué servirá todo lo que hemos aprendido en los años vividos?