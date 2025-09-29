El jurado es también lawfare

La Ley del Jurado, de 1995, de aplicación preceptiva, no voluntaria, ni discrecional, contiene entre los delitos competencia de este tribunal lego, el de malversación. No puede, pues, ningún juez, si el delito compete al jurado ignorar la ley, debiendo incoar el procedimiento ante este tribunal popular. Al PSOE, que considera que existe lawfare contra el presidente y su entorno y que duda de la imparcialidad de la Justicia, la remisión de la presunta malversación de la esposa de Sánchez al pueblo le debería perecer una noticia positiva. No serán los jueces prevaricadores los que, en su caso, si procede, enjuicien a la investigada, sino el pueblo soberano.

La competencia del jurado es la establecida en la ley e imperativa, no disponible. Y el procedimiento ante el Jurado, conforme al art. 24 de su ley específica, se debe incoar si ya en la denuncia o querella, si es verosímil, aparecen delitos de los que debe conocer este tribunal. Basta con la presencia de indicios para esta incoación. Y la existencia de tales elementos la valora el juez, no el imputado que, por lógica, los niega. Y, por supuesto, para hablar de presencia de indicios o no, habrá que saber previamente qué se entiende por indicios, cosa que parecen ignorar los muchos miles de juristas que se han pronunciado al respecto desde la carencia absoluta de conocimientos procesales. Indicios no son pruebas, ni compete al juez Peinado pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia. Eso es propio del juicio oral si llega a celebrarse en su momento ante un tribunal distinto o el jurado. Si existen indicios, hechos, no sospechas, vinculados con los tipos penales, no es posible sobreseer la causa. No se juzga en la fase de instrucción.

Cuando en un caso concurren hechos diversos, susceptibles de constituir varios delitos competencia del jurado o los tribunales ordinarios, ha de apreciarse la conexión entre ellos, de modo que la competencia puede experimentar alteraciones. Eso es lo que ahora debe dilucidarse, especialmente en lo que se refiere al delito de tráfico de influencias, también competencia del Jurado. Y si la resolución se recurre, será el órgano superior el que dictamine de quién es la competencia en este caso concreto para los diversos hechos investigados. Una cuestión procesal que tiene soluciones perfectamente previstas en la ley. El debate, por tanto, se debería limitar a discutir en el seno del proceso y por los juristas intervinientes en el mismo sobre la adecuación o no, incluso temporal, de la decisión. Y en todo caso, se abrió una pieza separada sobre este hecho que no mereció reproche alguno por las defensas. En el art. 5 de la ley se halla la solución a este problema, no en los medios, ni en Moncloa o Ferraz.

Es irresponsable discutir una cuestión como esta en términos políticos, ajenos a una decisión meramente procesal que no puede someterse a las derivas de un partido, el PSOE, que ha manchado el nombre y autoridad moral del Poder Judicial y ahora lo hace del Jurado que con tanto ahínco defendió frente a quienes en su momento rechazamos la ley en lo que se refería al jurado español, propio y distinto de cualquier otro existente en el mundo. Muchos pedimos que la malversación y el cohecho no fueran competencia del jurado, pero el PSOE se opuso y ahí está. Que asuman ahora sus decisiones.

Que sea aplicable la norma penal relativa a la malversación, propia o impropia en atención al concepto de autoridad o funcionario es también materia jurídica que debe analizarse, compleja, pero en términos estrictamente referidos al derecho. Téngase en cuenta, no obstante, que el concepto de funcionario a efectos penales no coincide con el administrativo y que es más material que funcional. Por eso es curioso que la fiscalía coincida con la defensa en un momento tan inicial, dada su posición en muchos otros casos similares.

La reacción ante la decisión legalmente adoptada por el juez Peinado de que sea el pueblo quien juzgue, conforme a la ley vigente, es preocupante por lo que lleva consigo de desprecio al jurado y a la ciudadanía a la cual se ha considerado tan parcial como el Poder Judicial y ubicada en el marco infinito de la fachosfera. Hablar, otra vez, de presuntas prevaricaciones o de chirigotadas, es, además de jurídicamente absurdo, muestra de supina ignorancia y de mala fe. Dejen trabajar a la justicia y respeten las leyes. Y, sobre todo, que los que nada saben de derecho se cuiden de mostrar sus deficiencias públicamente. No debe opinar quien no sabe y si lo hace su opinión nada vale. La libertad de opinar, que debe preservarse, no otorga a toda opinión el mismo valor. Y el derecho, el procesal, no se aplica según la creencia de cada cual o las adscripciones políticas, sino conforme a la ley y los principios que la informan. Las reacciones en el PSOE, llegados a este punto, me aburren y, sobre todo, me proporcionan momentos de solaz por su vacuidad elemental y ligereza.

No será la política la que determine la evolución procesal de los hechos. Será la ley que se aplicará a todos por igual, incluso a Sánchez. Que no lo dude, ni lo duden. Y si termina mal, pues tienen en su mano el indulto o la amnistía.